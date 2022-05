El Ayuntamiento de Sevilla descarta la línea 2 del Metro en 10 años

El delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera (PSOE), ha insistido en que las líneas de tranvibús --plataforma reservada para autobuses eléctricos de alta capacidad y cero emisiones-- a Sevilla Este y a la plaza del Duque empezarán a construirse a finales de este año, principios del próximo, para "cubrir una necesidad de los vecinos habida cuenta de que en el plazo de diez años, y no me voy a equivocar, no va a haber línea 2 del Metro por parte de la Junta de Andalucía por mucho que acelere dado que ni siquiera se está actualizando ese proyecto para poder licitarlo".

En respuesta a una pregunta formulada por el portavoz de Adelante Sevilla (IU-Podemos), Daniel González Rojas, en la comisión de control y fiscalización del gobierno municipal de este viernes, Cabrera ha apuntado que, en el caso del tranvibús a Sevilla Este, el proyecto constructivo está contratado y redactado en fase de supervisión. La licitación del material móvil para esta línea está adjudicada y a la espera de formalización.

En el caso de la línea que unirá la estación de Santa Justa con la plaza del Duque, está formalizada la solicitud de ayudas europeas, según la información facilitada por el delegado municipal, que ha considerado este trayecto como "irrenunciable". Sobre la necesidad o no de un plan especial para poder ejecutar estos dos proyectos, Juan Carlos Cabrera se ha limitado a decir que "está en estudio por parte de la Gerencia de Urbanismo".

El Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez ha concedido 42 millones de euros de fondos europeos del programa Next Generation para el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible y áreas de bajas emisiones. Con estos fondos, tal como concretó el Ayuntamiento con motivo de la concesión, se van a ejecutar el tranvibús entre Sevilla Este y Santa Justa, la compra de vehículos para el Metrocentro, la adquisición de las unidades del tranvibús y una red de carriles bici metropolitanos.