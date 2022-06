El Ayuntamiento lamenta el «bulo» del PP sobre el Alcázar y la Catedral

El delegado de Hábitat Urbano y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, ha lamentado este lunes el "bulo" lanzado por el PP sobre el "riesgo de pérdida de categoría" de Patrimonio Mundial para el Real Alcázar y la Catedral. "Es lamentable que el principal partido de la oposición no calibre o directamente no le importe el daño que le genera a la ciudad", ha señalado Flores, quien, además, ha recordado el "rigor patrimonial" con el que están protegidos estos monumentos y ha reiterado que el Gobierno avanza en la elaboración de los planes especiales.

En una nota de prensa, Flores ha aclarado de nuevo que "no existe ultimátum alguno" por aparte de la Unesco al Ayuntamiento de Sevilla con respecto a los planes especiales sobre el patrimonio del Casco Antiguo, sobre los que el PP ha vuelto a reiterar las críticas por la "tardanza" en elaborarlos, cuestión sobre la que preguntará en la próxima Comisión de Control y Fiscalización.

"No es cierto y pedimos al PP rigor y seriedad, ya que utilizar el nombre de la Unesco para difundir mentiras dice muy poco de la labor de oposición que realiza este partido", ha considerado el delegado quien, además, ha recordado que es la propia Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía la que analiza los expedientes que atañen a intervenciones en el entorno patrimonial, por lo que "también se pone en cuestión el rigor de este órgano".

Flores ha desmentido que haya algún tipo de ultimátum por parte de la Unesco ni indicaciones al respecto por parte la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ni del Ministerio de Cultura. Del mismo modo, ha explicado que desde la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente "se está trabajando" en los planes especiales de protección que quedan para el conjunto del casco histórico, como fue el "compromiso asumido" por el Ayuntamiento de Sevilla con la Unesco y que el trabajo "más avanzado" en la actualidad es el del sector de la Encarnación, que iniciará "próximamente" su tramitación administrativa para su aprobación.

Flores ha aclarado que la protección patrimonial de todo el casco histórico de la ciudad y, en consecuencia, de los entornos de la Encarnación, el Real Alcázar y la Catedral, se realiza desde la propia Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía mientras finalizan por parte del Ayuntamiento de Sevilla los trabajos de elaboración de los planes especiales para estas zonas concretas. "Esto supone que cualquier proyecto de obra, sea pública o privado, es supervisado y, en su caso, autorizado o no por la Comisión Provincial", ha explicado.

"El hecho de que una zona del conjunto histórico de la ciudad no tenga un plan especial aprobado no supone una desprotección del entorno, sino que se rige por los exigentes requisitos de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. No entendemos este alarmismo permanente e injustificado por parte del principal grupo de la oposición", ha concluido Flores.