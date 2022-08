El Ayuntamiento presentará alegaciones a la suspensión de la tala del ficus

El Ayuntamiento de Sevilla formalizará sus alegaciones al auto del contencioso administrativo número 9 de Sevilla que dictó el pasado 18 de agosto la suspensión temporal de la licencia concedida por la Gerencia de Urbanismo a la parroquia de San Jacinto para la tala del ficus centenario, que está en su suelo. Estas alegaciones se presentarán "en los términos en los que se pronuncia el auto judicial". El plazo termina este martes.

Así lo han confirmado fuentes municipales a Europa Press, lo que supone agotar el plazo concedido por el juez (tres días) para que "alegue lo que estime procedente sobre la conveniencia del mantenimiento o levantamiento de la medida de suspensión acordada" en el auto judicial. Mientras el juez se pronuncia sobre el fondo del litigio --la recurrente, la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA), pidió la suspensión de la licencia "hasta que se elabore un estudio por personas expertas en la materia"--, el Ayuntamiento ha adoptado medidas para "evitar daños a personas o bienes que pudieran producirse como consecuencia de la paralización", tal como recogía el citado auto.

En este sentido, el servicio municipal de Parques y Jardines ha instalado una tela de arpillera en las superficies de los brazos del ficus para protegerlos del calor, ha procedido a realizar un riego de las raíces y ha aplicado cicatrizantes para evitar que las partes del ficus que han quedado al descubierto tras la tala de las ramas puedan quemarse por la exposición directa al sol.

Por su parte, la Asociación AMJA ha formalizado la ampliación del recurso con el que reclamó el pasado 16 de agosto la suspensión de la licencia para la tala del ficus. Dicha ampliación, presentada en el juzgado el pasado viernes 19 de agosto, adjunta un escrito firmado por cuatro expertos en arboricultura en el que estos aseguran que, el análisis del árbol tras la tala de las ramas y tan solo quedar el tronco, "no nos deja dudas de su capacidad de reacción". "A pesar de la importante reducción a que ha sido sometido, éste, por su carácter y capacidad, muy probablemente se vestirá de hoja y podrá seguir prestando sus servicios en el espacio en el que fue plantado hace más de cien años", afirman.

Así se recoge en la documentación aportada al juez consultada por Europa Press en la que los cuatro expertos --Luis Alberto Díaz, Gerad Passola PArcerissa, Jesús Puerta Domingo y Alejandro Ruiz-- sostienen que "a nivel basal no se observan afecciones que pudieran comprometer al ejemplar en un corto espacio de tiempo". "Los contrafuertes --continúan tras aclaran que no se pudo realizar "un diagnóstico previo" a la tala con el que conocer el estado del ficus-- que empoderan al mismo en el patio y las fuertes columnas que se seguían trenzando, multiplicando el reservorio y posibilitando anclajes adicionales, no nos dejan lugar a dudas de su capacidad de reacción".

De no producirse "ninguna afección sospechosa", las tareas de mantenimiento y protección como riegos "generosos en hondura y con frecuencias marcadas por la evolución metereológica", entre otras medidas que ya han empezado a aplicar técnicos del servicio municipal de Parques y Jardines, "ayudarán mucho en la misión de hacer que este hito vivo siga viendo pasar generaciones". En esta línea, los expertos de la asociación profesional AMJA insisten en que se debe contar con un equipo multidisciplinar que, "una vez estudiado el asunto, proponga las medidas correctoras que eviten posibles afecciones" y todo ello con la "esperanza en el buen trato al ejemplar y su segura recuperación para el barrio, la avifauna y la salud".