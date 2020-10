El baile callejero que conquista las calles de Sevilla

«Say something» fue la primera canción que bailó en la calle. Una canción que no puede dejarte indiferente. De hecho, así lo demostraron las lágrimas de felicidad que recorrieron las mejillas de Raquel. En ese momento, se dio cuenta de que nunca podría vivir una sensación parecida como bailar en la calle. La nitidez de la calle y las personas que la miraban se diluían a la velocidad de sus pasos. Ese es uno de los momentos que calan en tu corazón.

El arte que persigue Raquel va mucho más allá de los cánones estéticos y las reglas que invaden nuestra sociedad. Esta artista persigue reproducir su forma de sentir a través del baile. «Soy una persona muy emocional y en el arte de calle eso es esencial. Al fin y al cabo, juegas con las emociones de las personas que están pasando aleatoriamente cerca de ti. Para mí, el arte de calle es mi forma de vivir, la máxima expresión de mí. Me siento más yo que nunca. Siempre me crezco», expresa.

«Cada vez que te veo me alegras el camino al trabajo», «mi hija es muy fan tuya y a raíz de verte ha empezado a bailar» o «me has llenado de vida el día» son algunas de las frases que le suelen decir las personas a Raquel. «Esas cosas en un teatro no te van a pasar porque no es tan espontáneo. En un teatro tú planeas una entrada, un sitio y una hora y tú ya vas con unas expectativas de ver algo. En la calle no es así. Nunca sabes qué te va a deparar el futuro cuando sales a pasear. Y a mí las cosas que me dice la gente me llenan el alma y la vida». Ella solo piensa en sentir cada vez que baila en la calle y ya «después viene todo lo demás».

Raquel no solo es bailarina, sino que también es pedagoga. Ella suele decir que «todo se puede hacer bailando» y esa es una de las cosas que la impulsa a fusionar la educación y el arte. De hecho, ahora imparte clases de baile en la calle y lo hace mezclando todo lo que le apasiona «para conseguir el mejor beneficio para todo el mundo». La artista cuenta que ha creado una unión y una conexión muy especial con las personas que van a sus clases. Además, Raquel expresa que está impresionada con las cosas que puede llegar a hacer una persona que nunca ha bailado antes en tan solo una hora. «Se ha convertido en una rutina que me encanta y no la quiero perder», añade.