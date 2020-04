El ‘bienser’, Emilio Lledó y las pandemias

Mañana, 23 de abril, se va a celebrar el Día del Libro de otra manera, como seguramente no hubiéramos imaginado nunca, ni siquiera quienes vaticinaban el triunfo del libro electrónico ahora que el Gobierno acaba de anunciar la reducción al 4% de su IVA. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dedicará esta jornada a Emilio Lledó, uno de los más brillantes filósofos españoles vivos, nacido en Salteras (Sevilla) hace 92 años. Designado como Autor del Año 2020, la Consejería ha editado para la ocasión una antología de sus textos más relevantes con un título más que sugerente, En torno al bienser, y que puede leerse, como todo ahora, en la web del Centro Andaluz de las Letras (CAL): http://www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/node .

La consejera del ramo, Patricia del Pozo (PP), ha celebrado la oportunidad de este reconocimiento al filósofo andaluz, que tendrá su extensión ya en otoño con la exposición ‘Emilio Lledó. Sugerencias de la lectura’. También el 23 de abril se desarrollará el programa de difusión “Emilio Lledó. Anatomía de un sabio”, en el que se difundirán píldoras virtuales sobre su trayectoria y su pensamiento. A la jornada conmemorativa también se suman con actividades las bibliotecas públicas de Andalucía y organismos como el Patronato de la Alhambra y Generalife.

Del Pozo ha destacado que Emilio Lledó “es uno de los grandes pensadores del presente, un intelectual de referencia que siempre ha reivindicado la memoria colectiva guardada en los libros, la memoria que nos conecta con los grandes hombres del pasado y que permite que cada generación no empiece desde cero, sino con todo el bagaje de los que pensaron antes”. Tal es así, que en esa rica antología del sabio Lledó que ya se puede leer en la web del CAL figura un capítulo titulado “Pandemia y otras plagas” que, de tan profético, no tiene desperdicio: “Raro es el día en que no se da alguna noticia sobre la nueva gripe que al parecer nos amenaza y que ha tenido en los últimos meses otros nombres”, comienza ese texto, referido a la gripe A y que fue publicado en 2009. Y continúa: “Hay muchos rumores sobre el origen de esta enfermedad que los medios de información manosean, opinean, tergiversean”. “Deformaciones de unos hechos que, con independencia de su posible realidad y subsiguiente pandemización, y de las medidas que las autoridades deben tomar, sirven más o menos conscientemente para crear una atmósfera de intranquilidad y angustia con la que, tal vez, podrían disimularse problemas más acuciantes, males más crónicos que no solo ponen en peligro la salud individual sino también la salud social y, por decirlo con la palabra justa, la salud democrática”, apostillaba el filósofo sevillano en aquel libro suyo de 2009 titulado Fidelidad a Grecia.

En efecto, el propósito de Lledó, hace una década, era focalizar otras plagas sociales, a su juicio, más graves aún, como la corrupción política. “Más peligrosa que la gripe es la infección que algunos partidos inoculan demagógicamente a sus inocentes partidarios”, escribía. “Claro que muchos de estos partidarios no son tan inocentes sino que están llenos ellos mismos, corrompidos económica o, en el peor de los casos, mentalmente, y aplauden, en el aplauso de sus supuestos líderes, sus propias fechorías”. Y continúa: “Otra plaga sería la extrañeza que expresan algunos prohombres del poder económico o mediático por el hecho de que nos recuperemos más tarde que otros países europeos. Sabemos de sobra que nuestra industria, nuestra investigación, está muy lejos de la francesa y la alemana, por ejemplo”, y, hablando de la crisis, de la de entonces, señalaba que “cuyas causas reales barruntamos y cuyo análisis serviría para mostrar la falsedad de ese llamado liberalismo, que pretende eliminar cualquier control del estado, para que nuevas formas de oligarquías puedan seguir campando por sus respetos, contra el respeto que deben a la sociedad en cuyos manejos se enriquecen”.

En torno al bienser incluye asimismo otros muchos capítulos de libros referidos a María Zambrano, el humanismo, la educación, Don Quijote, el lenguaje, la libertad, la xenofobia y la felicidad, entre otros temas.