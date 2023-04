«El cáncer supone un impacto social brutal»

El Doctor Carlos Infantes Alcón, fue Jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena durante más de 30 años, ahora, es el presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla, una Real Corporación fundada en 1700, que cuenta con 323 años de historia y es la academia más antigua del mundo en Medicina y tercera de las generales en el saber.

Carlos Infantes Alcón es una de esas personas que dice cada palabra con la misma fuerza que la anterior para construir un discurso cercano, sólido y envolvente.

Le pido que comencemos nuestra conversación con la explicación de esta gran desconocida que es la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

‘Tenemos un problema como todas las academias. Esta tiene 323 años de vida y eso no es poco, pero con el tiempo, las academias, en general, han ido perdiendo presencia. Desde las primeras que se crearon, en ellas se acumulaba el saber, se enseñaba allí, las academias eran las que otorgaban los títulos... Fueron el factótum del conocimiento. Pero al aparecer las universidades estas desplazan a las academias y pasan a ser las que consagran la calidad de los trabajos y dan títulos. Las academias comienzan a estar un poco retiradas. Con el paso del tiempo, las universidades se terminan defendiendo elaborando unos rankings de calidad en las que aparecen las universidades buenas, las menos buenas, etc. Así, siempre se habla de Harvard, de Yale... Pero llegan la tecnología y la digitalización y las universidades van perdiendo fuerza a costa de la importancia de las publicaciones de los profesionales y lo esencial de en qué medios se ha producido esa publicación y el impacto de esas publicaciones. Ya no es lo mismo el título de la Universidad de Alcorcón si se compara con el de Harvard aunque tampoco lo es publicar un artículo en The Lancet o en una revista sobre cardiología española. Por tanto, las academias y las universidades, incluidas la de mayor calidad, se vieron desplazadas por las revistas médicas. Por supuesto, las revistas médicas ya funcionan como lobby y exigen unas características técnicas en los artículos; además, la economía se suele mezclar con todo. Esto hace que si una compañía tiene una enorme cantidad de dinero puede influir decisivamente en que un trabajo se publique o no se publique, y si se publica solo que solo se vea la parte más positiva del trabajo y nunca la negativa. Pero el paso del tiempo es inexorable y estamos asistiendo ya a un desplazamiento de las revistas por parte de las redes sociales. Es posible que un gran jugador de fútbol emita una opinión sobre las vacunas que tenga más repercusión que lo que diga un premio Nobel de Medicina, algo, por otra parte muy peligroso.

Tenemos un círculo cerrado por completo. Entonces ¿dónde podemos encontrar una información incorruptible desde el punto de vista científico? Pues en instituciones que no tengan ningún ánimo de lucro ni de proyecciones personales de gente que ya viene de vuelta de todo eso que he ido mencionando. En la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla tenemos el tiempo suficiente, la madurez necesaria, académicos muy bien reconocidos a nivel social, que podemos utilizar para transmitir mensajes a una sociedad que está siendo informada por medios de comunicación, posiblemente con las mejores intenciones, en los que escriben aquellos que tienen conocimiento sobre lo que leen aunque no el conocimiento profundo de las investigaciones, etc.

Como consecuencia de todo esto, nos preguntamos cómo podríamos hacer para que esta Real Academia tan desconocida llegase a la calle. Una alternativa era quedarnos aquí y contarnos a nosotros mismos asuntos que sólo nos interesan a los profesionales por su dificultad técnica; la otra era proyectarnos fuera y tratar de llegar a todo aquel que tuviera interés en distintos foros. El nombre elegido para realizar esa proyección en la sociedad civil es el de cátedra porque el concepto de cátedra resume el nivel máximo de conocimiento y no es necesariamente una cátedra de tipo universitario que enseña a investigar un asunto determinado. Lo que busca nuestra academia es crear foros de conocimiento que pretenden ilustrar, informar y ayudar a la sociedad en temas muy puntuales. Por ejemplo, nos encontramos ante un enorme problema con el número de personas enfermas de cáncer. El bienestar y la supervivencia de los enfermos, la ayuda sicológica o los gastos que esta enfermedad supone, es motivo suficiente como para tratar de informar a todos aquellos que estén interesados’.

Las actividades de la Academia son muchas. ¿Alguna novedad relevante?

‘De momento, ponemos en marcha la cátedra de oncología puesto que el cáncer de colon, de mama o el de pulmón, suponen un impacto social brutal. Más adelante queremos poner en marcha una sobre genética que es una asunto muy importante y muy complicado a la vez’.

Todo esto es verdaderamente importante. Sin embargo, pienso en personas con niveles de preparación bajos que podrían estar interesados en estos asuntos y que tendrían serias dificultades para entender las cuestiones más técnicas. ¿Cómo tienen en la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla planteado este problema?

‘En la Academia se ha defendido a capa y espada que debemos tener tres niveles. La Academia va a seguir siendo como es, de modo que los jueves los académicos tendremos nuestra reunión con las treinta o cuarenta personas que quieran asistir a una charla sobre, por ejemplo, la mitocondria y el cáncer de próstata. Una cosa muy complicada que nos interesa a nosotros porque queremos mantenernos ilustrados y al día de todas las novedades que vayan apareciendo en el ámbito médico. Otro nivel consiste en cómo transmitir a otros profesionales que no son especialistas aunque tienen un nivel que les permite entender cosas complejas sobre medicina. Y un tercer nivel se plantea en el terreno de cómo llegar a la sociedad a través de comunicadores capaces de conectar con las personas de todo nivel cultural y social. Informar siendo entendidos sin recurrir a la irrelevancia de la información es el objetivo. Es necesario que se trasmita un conocimiento porque no tratamos de organizar tertulias superficiales e inservibles. Si tratamos el asunto de las dietas habrá que explicar a las madres qué supone la bollería industrial para su hijo, qué es una grasa saturada o polisaturada, cuáles son los riesgos de la obesidad, qué implicaciones sociales tiene todo esto... con lenguaje cercano y comprensible. Tenemos la obligación de hacernos entender en todos los estamentos sociales’.

Este tipo de iniciativas son necesarias y la sociedad las recibirá con los brazos abiertos. Ojalá el proyecto progrese y los objetivos se cumplan con creces.