El Congreso del Espacio 2023 concluye con éxito su segunda edición

Durante dos días se celebraron diferentes mesas redondas y ponencias, como la de Miguel Belló, director en funciones de la Agencia Espacial Española, que dio a conocer las capacidades y logros del sector Espacial en España y analizó las conclusiones de la EU Space Week, celebrada en Sevilla los días previos. Asimismo, participaron como ponentes Paraskevi Papantoniou, Head of the Space Policy Unit (DEFIS C.1) - European Commission; Heriberto Saldivar, Head of Strategy Department de la ESA, y Rodrigo da Costa, director ejecutivo de la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (EUSPA).

Además de los ponentes, entre los participantes se encontraban los representantes de las principales empresas e instituciones del sector, como Fernando Gómez-Carpintero, director general de Airbus Crisa; Inmaculada Serrano, directora de Espacio de Indra; Elisa Rivera, presidenta de la Comisión Permanente de la Agencia Espacial Española; Louis Tillier, Deputy Director de European Union Satellite Centre (SatCen); Luis Guerra, HO Space Systems Spain de Airbus; Miguel Romay, director general de Sistemas de Navegación por Satélite de GMV; Luisa Lara del Instituto Astrofísico de Andalucía y miembro del Comité Científico de la ESA; Kai-Uwe Schrogl, ESA’s Special Advisor for Political Affairs; Eva Villaver, directora de la Oficina de Espacio y Sociedad de la AEE; Diego Rodríguez, director de Espacio y Ciencia de Sener Aeroespacial; Jérémie Godet, Head of Unit (acting) for Secure Connectivity and Space Surveillance (DEFIS B.1) - European Commission; Jaime Sánchez Mayorga, representante nacional en el Comité de Programa GOVSATCOM y Secure Connectivity (IRIS2) del Departamento Programas de Defensa de la AEE; Stéphane Terranova, CEO de Thales Alenia España; Miguel Ángel García Primo, director general de Hisdesat; Miguel Ángel Panduro, CEO de Hispasat; Alonso Cabrera, coordinador de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE); Raul Kulichevsky, director ejecutivo y técnico de CONAE; Jorge Potti, vicepresidente de Espacio de TEDAE; Carlos Hernando, Aerospace Business Development de INECO, y José María Martell, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica de CSIC.