El Consejo de Ministros aprueba los 600 millones de la línea 3

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este viernes que el Consejo de Ministros del próximo martes 29 de noviembre "va a aprobar el gasto" de 600 millones que le corresponde asumir a la Administración General del Estado en el convenio de financiación del tramo norte de la línea 3 del Metro (Pino Montano-Prado), presupuestado en 1.300 millones de euros.

En su intervención en la segunda jornada del MOW Fórum Andalucía, la titular de Transportes del Gobierno de España ha confirmado que las dos administraciones --estatal y autonómica-- han "llegado a un acuerdo" en los términos del convenio de financiación de esta infraestructura --que sufragarán a partes iguales-- después de "meses de trabajo" para que esta nueva línea del suburbano hispalense "sea una realidad cuanto antes".

Sánchez ha pedido, no obstante, a la Junta que "no siembre más dudas" en torno al proyecto, al tiempo que ha remarcado el "compromiso" del Gobierno con la línea 3 del Metro. La ministra ha insistido en que el convenio requiere "cumplir" con los procedimientos administrativos para que la firma se produzca "cuanto antes".

La ministra ha respondido así a la petición realizada por carta de la consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, de que la firma del convenio se realizara "este mismo viernes 25 de noviembre". Esta semana, ha venido marcada, de hecho, por el cruce de declaraciones entre la Junta y el Gobierno a cuenta del coste de los trenes de la línea 3.

Los alrededor de 66 millones de euros que costarán serán asumidos por la Junta de forma íntegra pese a que el Gobierno andaluz "no entiende" que el Gobierno --al que ha acusado de "cicatero"-- no haya admitido incluirlos en el importe final del convenio de financiación. El Ejecutivo, por su parte, ha acusado a la Junta de incorporar en el último momento los trenes, que "no estuvieron en ningún momento" en los diferentes borradores que se han trabajado.