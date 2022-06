El Cuco y su madre vuelven al juzgado

Y es que después de que en la primera sesión del juicio ambos reconociesen los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía pero optasen por no contestar preguntas, la abogada que representa a los padres de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, avisaba de que al reconocer de manera "genérica y abstracta" los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía y no responder preguntas, los acusados incurrían en un "reconocimiento a medias, sin citar nada", con lo que vuelven a "burlarse de la Justicia" y la familia de la víctima.

La juez accedió a tal extremo, si bien tras las insistentes peticiones de la abogada de los padres, accedió a que los mismos testificasen pero sólo con relación al "daño moral" sufrido. Fruto de ello, en cualquier caso, finalmente no compareció como testigo Miguel Carcaño, pese a que en principio así estaba previsto y además inicialmente la juez autorizó la petición de la familia para que prestase declaración presencialmente y no por videoconferencia.

Al no admitir el Cuco y su madre preguntas y no testificar finalmente Miguel Carcaño, según Antonio del Castillo, a la familia de la víctima se le ha "quitado la posibilidad o resquicio" que tenía para intentar esclarecer los hechos y el paradero del cadáver.

En cuanto a los informes finales, la fiscal consideraba acreditado que el cuco "mintió" cuando en 2011 testificó en el juicio contra los adultos que la tarde o noche del 24 de enero de 2009 no estuvo en el piso de la calle León XIII escena del crimen, considerando que "mintió para no perjudicarse a sí mismo", pese a que como testigo estaba "obligado a decir la verdad", sobre todo cuando ya estaba declarada "firme y notificada" la sentencia de la Audiencia de Sevilla que ratificaba su condena por encubrimiento a manos de un juzgado de menores, que de otro lado le absolvía de los delitos de agresión sexual y asesinato.

"No cabía la posibilidad de que lo que dijese en el juicio le perjudicase", aseveraba, considerando que su madre testificó también de manera "mendaz" totalmente "a sabiendas" de lo que hacía.

Sus falsos testimonios, según la fiscal, condujeron al tribunal encargado del juicio a los adultos a "un convencimiento erróneo, sobre cuya base se dictó la sentencia", saldada con la condena de Carcaño y la absolución del resto de acusados.

La abogada de la familia, como se ha señalado, reclamaba deducir testimonio contra los dos acusados por un presunto delito contra la integridad moral, considerando que su falso testimonio "influyó" en la sentencia del juicio de 2011 y "pudo haber provocado" la absolución de tres de los acusados.

La defensa del Cuco, de su lado, negaba cualquier "afección a la sentencia" del juicio de 2011, "firme e incontrovertible", avisando que el tribunal del mismo "no creyó" a su defendido y aseverando que la acusación particular ha intentado en este juicio lograr "intereses" ajenos al mismo y "no ajustados a derecho". "Este es un juicio por falso testimonio, no para saber el contenido de la mentira ni si de esa mentira se va a decir ahora la verdad", argumentaba, avisando de un "juicio instrumental".

El abogado de la madre del Cuco secundaba esa tesis, asegurando que a los abogados defensores les "duele la boca" de decir a los acusados que "si saben algo del cuerpo (de Marta), lo digan". Incluso argumentó que el Cuco no tendría ya "nada que perder" en revelar algo si lo supiese, pues ya está condenado en firme y ante la sociedad pasaría "de ser el enemigo publico número, a un héroe".