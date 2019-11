El cupón de la ONCE ‘grita’ contra la violencia a la mujer

La ONCE se suma, un año más, a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer dedicando el sorteo del próximo 25 de noviembre a esta reivindicación. “Son cinco millones y medio de gritos contra la violencia de género y quieren ser un basta ya colectivo y unánime de la sociedad contra el terrorismo machista”, ha dicho el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, en un encuentro que han mantenido hoy en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE, junto a la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, y la directora general del Instituto Andaluz de la Mujer, Laura Fernández.

Martínez sostuvo que “esta lucha nos incumbe a todos por igual” y subrayó que las personas con discapacidad en general y las mujeres con discapacidad en particular, sienten la necesidad “de plantar cara a la violencia contra la mujer en todos los ámbitos de la vida y hasta en los detalles más pequeños”. Los cinco millones y medio de cupones que la ONCE emite para este sorteo llevan como lema central en letras grandes: ‘STOP VIOLENCIA DE GÉNERO’ con una mano abierta y el número de atención gratuito a las víctimas 016.

Por su parte, la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, abogó por mantener la lucha activa contra la violencia contra la mujer. “Mientras haya una sola mujer asesinada, una sola mujer que sufra, debemos de seguir luchando –subrayó Rocío Ruiz-. Pero tengo la seguridad que con la implicación de todos y todas, cómo estamos hoy, con la implicación de la ONCE y con la implicación de los ciudadanos contra la violencia de género vamos a conseguirlo y vamos a dejarle ese futuro a nuestros hijos fuera de cualquier tipo de violencia de género. Una lacra, una tragedia, el mayor signo de desigualdad que existe en nuestra sociedad que conseguiremos derribar con políticas útiles y con el apoyo de gobiernos y asociaciones”.

Ruiz defendió que la lucha emprendida por el Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de violencia de género es inequívoca. “Sí, porque nuestro mensaje ha sido siempre desde el principio que esto es una lucha de todos y todas, estamos hablando de derechos humanos, y por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos, de personas que están asesinando y maltratando, debemos estar todos unidos y no hay sitio para ideologías ni colores políticos”, afirmó.

Este mismo lunes Fundación ONCE ha presentado la iniciativa ‘Más que capaz’ que es una serie de once videotutoriales, conducidos por la educadora social y monologuista Marina Marroquí, con los que se trata de prevenir la violencia de género e identificar las situaciones de riesgo que viven las mujeres. Participan cuatro mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, además del cantautor Rafael Sánchez. ‘Amor romántico’ ‘La sociedad que nos educa’, ‘La mujer perfecta’ y ‘Yo me lo creí’ son algunos de los títulos de los capítulos que componen la campaña que se distribuirá a través de redes sociales.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer ce celebra el 25 de noviembre. Su origen está en el movimiento feminista latinoamericano que, en el año 1981, conmemoró la fecha en la que fueron asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), en República Dominicana.

En el año 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, invitando a Gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra la mujer.

La ONCE, a través de su Observatorio de Igualdad de Oportunidades, y con el fin de prevenir y erradicar la violencia de género, especialmente en el caso de mujeres ciegas, ha elaborado una amplísima Estrategia de la Lucha contra la Violencia de Género, basada en normas nacionales e internacionales y avalada por el Consejo General de la ONCE en marzo de 2013. En este documento se señala que más de la mitad de las mujeres con discapacidad ha sufrido abusos, cifra tres veces superior al resto de féminas, según el Consejo de Europa.