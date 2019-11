El Festival de Sevilla proyectará tres de las películas premiadas este domingo

El 16º Festival de Sevilla, que este sábado concluye con la lectura del palmarés y la gala de clausura, ofrece este domingo una sesión especial en el Teatro Alameda en la que se proyectarán tres de las películas ganadoras en el certamen: 'And Then We Danced' de Levan Akin, 'Technoboss' de João Nicolau y 'Martin Eden' de Pietro Marcello, ganadoras del Premio del Público, el Gran Premio del Jurado y el Giraldillo de Oro, respectivamente.

Según detalla en una nota de prensa la organización del certamen, las entradas para esta sesión especial ya están a la venta en la web del certamen, 'www.festivalcinesevilla.eu'. En la primera proyección, a las 17,00 horas, se verá la película ganadora del Premio del Público de la sección Selección EFA, 'And Then We Danced' de Levan Akin, una cinta en la que el cineasta sueco, al ritmo de los espectaculares pasos del baile tradicional georgiano, desarrolla una historia de tensión sexual y rivalidad entre un bailarín sobresaliente y esforzado, candidato al único puesto para una gira internacional junto a su novia, y el recién llegado Irakli, que se revela como su inmediato competidor, y genera en él una potente atracción.

A las 19,15 horas será el turno de la proyección de la película ganadora del Gran Premio del Jurado de la Sección Oficial, 'Technoboss' del director portugués João Nicolau. Entre la 'road movie' y el musical, esta comedia de situaciones absurdas y humor dislocado protagonizada y cantada por un actor no profesional, cuenta la historia de un hombre divorciado a punto de jubilarse en una empresa de sistemas de seguridad, que vive solo con su gato. En ese contexto vital, el último tren del amor pasa para Luís mientras los modernos cajetines y barreras de seguridad se le rebelan.

Finalmente, a las 21,30 horas se proyectará la película ganadora del máximo galardón en el Festival de Sevilla, el Giraldillo de Oro, 'Martin Eden', del director italiano Pietro Marcello, una cinta que se basa en la novela autobiográfica de Jack London para crear una obra épica y atemporal, un relato vitalista y radical que al mismo tiempo supone una parábola sobre la lucha de clases y un homenaje a Nápoles. Martin Eden (Luca Marinelli, Copa Volpi en Venecia por este papel) es un marinero buscavidas que un día socorre a un muchacho burgués en problemas. Así entra en contacto con un mundo de riqueza y cultura, y con Elena, quien le inspirará a instruirse y a aspirar a las más altas cumbres de la literatura para hacerse merecedor de su amor.

El precio de las entradas es de 3,50 euros. No se admiten abonos ni acreditaciones. El Festival de Sevilla cerrará de esta forma una de sus mejores ediciones, en la que se han proyectado más de 230 títulos y se han celebrado más de 150 encuentros con directores como Abel Ferrara, Elia Suleiman, Robert Guédiguian, Pere Portabella, Teona Strugar, Justine Triet, João Nicolau, Albert Serra, Pietro Marcello, Rodrigo Sorogoyen y Mark Cousins.

El Festival de Sevilla es una iniciativa del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), dependiente del Ayuntamiento de Sevilla, y cuenta con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), el programa Europa Creativa Media y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía.

En esta 16 edición el Festival cuenta con la colaboración de Fundación Banco Sabadell, institución nacida en 1994 con la voluntad de estimular la excelencia y fomentar el conocimiento de la cultura. Su objetivo es promover actividades de divulgación, formación e investigación en los ámbitos educativo, científico y cultural, así como impulsar y apoyar el talento joven.