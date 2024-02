El Gobierno convoca a los agricultores mientras siguen bloqueos en las carreteras

El Gobierno ha convocado a las principales organizaciones agrarias a una nueva reunión el próximo jueves, mientras se suceden los bloqueos en Cataluña y otras zonas del país en el octavo día de manifestaciones de los agricultores.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunirá con los representantes de Asaja, COAG y UPA el 15 de febrero en la sede del ministerio, después de que mañana lo haga el pleno del Observatorio de la cadena alimentaria, donde están representados todos sus eslabones.



El Ejecutivo ofrece así diálogo a los agricultores en busca de soluciones a sus problemas en un momento de movilización agraria en las calles y carreteras en el país por la crisis del sector y las políticas que le afectan.

Este martes un grupo de tractores ha bloqueado los dos principales accesos a Mercabarna, que apenas tiene actividad, para denunciar que se permita comercializar productos de países terceros que no cumplen la normativa que se exige a los agricultores españoles.



La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, ha advertido en Zaragoza que España, país netamente exportador, no puede estar en contra de acuerdos comerciales y que tampoco se pueden aplicar las cláusulas en la Unión Europea (UE) porque no todos los países las quieren.