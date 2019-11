El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón implanta el primer marcapasos sin cables de la sanidad privada sevillana

El Micra (marcapasos implantado), es diez veces menor que un marcapasos convencional, pero a diferencia del otro, este no lleva cables, no requiere cirugía, por lo que se reducen las posibilidades de infecciones. Se coloca directamente dentro del corazón (a través de la vena femoral), por lo que el paciente no tiene que llevar nada debajo de la piel; y cumple con todas las exigencias de un marcapasos: estimula el corazón eléctricamente, funciona como batería y envía información a los médicos del estado del corazón.

Para implantar el dispositivo, el jefe de cirugía cardiovascular, el doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, precisó de una canulación de gran tamaño que se introduce por la ingle, por donde se hace llegar el marcapasos al corazón a través de la vena femoral, algo a lo que está habituado su equipo en la cirugía cardiaca transcatéter.

Hasta la fecha la única solución que disponía la medicina para este tipo de pacientes es la realización de una incisión de 4 cm, ligeramente por debajo del xifoides (esternón), llegando directamente al corazón para la colocación de un marcapasos epicárdico. Ahora, esta tecnología nos permite implantar de forma mínimamente invasiva un marcapasos, reduciendo el riesgo para el paciente.

Esta intervención presenta múltiples ventajas para el paciente un postoperatorio menos doloroso, menor riesgo de infecciones y menor tiempo de recuperación. La paciente fue dada de alta dos días después de ser intervenida.