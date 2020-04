«El importante papel de la Atención Primaria no se ve reflejado en los medios de comunicación»

R- Sin duda. Los planes de contingencias implantados y desarrollados por iniciativa de los centros de Atención Primaria para la protección de los profesionales y su población asignada, han consistido en el desarrollo de iniciativas que han conseguido mejorar la accesibilidad de la población en general, evitando riesgos de infección, la saturación de la urgencia hospitalaria, y dirigiendo adecuadamente el recurso necesario para cada paciente que nos consulta. Además, contemplando como objetivo prioritario, el seguimiento de las residencias y demás centros pacientes en seguimiento que no han necesitado, afortunadamente, servicios hospitalarios y por tanto no están figurando en las estadísticas actuales.

P- ¿Los profesionales de su centro de salud están teniendo la protección adecuada?

R- Aún no contamos con toda la protección que nos gustaría, pero está siendo muy complicado para todo el mundo. Al principio no contábamos más que con mascarillas quirúrgicas, 12 mascarillas FFP2 y 3 EPIs (mascarilla FFP2, gafas y bata) para un centro de 70 profesionales. Nos están llegando con “cuenta gotas”.

Hemos tenido donaciones de particulares, de pantallas protectoras faciales. Tenemos batas, pero no son impermeables, y usamos gorros de ducha, de plástico, como protección en la cabeza.

La mejor protección es el cumplimiento estricto de los procedimientos. Circuitos diferenciados para pacientes sospechosos, toma de decisiones en base a interrogatorio y exploraciones mínimas: anamnesis, temperatura, pulsioximetría y frecuencia cardiaca. Extremar precauciones y uso de EPIs en caso de tener que realizar cualquier otra técnica o exploración, y sobre todo mucha higiene y limpieza.

P- ¿En patología respiratoria es especialmente necesario ir protegido?

R- Sí, pero siempre ha debido ser así, también en otros casos como gripe, tuberculosis, etcétera. Las medidas de protección serán diferentes, dependiendo de qué tipo de patología respiratoria. En el caso del COVID-19, además de aislamiento respiratorio, precisa protección de contacto. De ahí la importancia del lavado de manos, desinfección, batas, etc. Ahora somos más conscientes de la importancia, por la gravedad de esta pandemia. Esta crisis sanitaria va a cambiar nuestra forma de comportarnos. Estamos aprendiendo a estornudar, a toser, a respetar los espacios entre personas, a tener una higiene de manos adecuada, a protegernos convenientemente. Profesionales y ciudadanos estamos aprendiendo que se puede estar más de un mes sin ir al centro de salud, y que muchas cosas las podemos resolver telefónica o telemáticamente.

P- ¿Sevilla Este es donde menos afectados por el COVID-19 hay?

R- Pues la verdad es que no lo sé. La información no nos llega desagregada por barrios. Circulan muchos chistes sobre Sevilla-Este o “Córdoba-Sur”. Hay quien dice que “como está tan lejos, el bicho tarda más en llegar”. En nuestra población, las cosas van bien por ahora y creo que estamos conteniendo bien la epidemia. Nosotros, al igual que otros centros, nos organizamos muy pronto, con un Plan de Contingencia, que se ha ido mejorando con las aportaciones de otros colegas, basados en la propia experiencia de cada uno. Pero es cierto que esto no ha sido así en todos y cada uno de los centros, lo que podría explicar la diferente situación de colapso y saturación en algunas zonas.

P- Por último, este Centro de Salud es un referente en la realización de mamografías dentro del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. ¿Está suspendida actualmente esta prestación sanitaria o sigue haciéndose a las mujeres usuarias de Sevilla?

R- No, no está suspendida. Es cierto que se recomienda no salir de casa y no acudir a centros sanitarios, si no se trata de un caso urgente. Pero si una mujer acude a su cita, será atendida en la entrada del centro de salud y, si no tiene síntomas de infección o patología respiratoria, será acompañada a la sala de mamografías donde, con las debidas precauciones, se le realizará la prueba.