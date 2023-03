El padre de Marta del Castillo sobre la nueva búsqueda: «La Policía me está dando pares y nones»

El padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, ha lamentado este lunes que la Policía Nacional "me está dando pares y nones" en relación a la nueva búsqueda del cuerpo de su hija, asesinada y desaparecida desde hace ya 14 años, en una zanja y un pozo de una finca agrícola en la Majaloba, entre los términos de la Algaba y La Rinconada, en la provincia de Sevilla. Para Antonio del Castillo esta ubicación cumple con "todas las indicaciones" que da Miguel Carcaño, en prisión por autoinculparse del crimen de Marta, sobre el lugar en el que se deshizo del cuerpo.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, el padre de Marta del Castillo ha pedido a la Policía Nacional que "me diga claramente" si va a investigar en esta zona o no. "Que no me mientan. Estamos perdiendo el tiempo. Que digan claramente que no lo van a hacer y ya lo hago yo con discreción". La Jefatura Superior de la Policía Nacional ha especificado, por su parte, que este lugar "se encuentra situado en una propiedad privada y se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación".

Ahora que el cultivo "ya ha sido recolectado", según la Policía Nacional, los agentes esperan "obtener la autorización de su propietario para realizar la búsqueda, en caso que de las gestiones que se están desarrollando resulten elementos objetivos que permitan establecer la posibilidad" de que las labores de rastreo arrojen un resultado "positivo". "En cuanto se concreten estas gestiones, se procederá a dar cuenta a la Autoridad Judicial con el resultado de las mismas, para en su caso comenzar la búsqueda", ha señalado la Policía.

Para Antonio del Castillo, los agentes "no han podido demostrar casi nada" de lo ocurrido el 24 de enero de hace 14 años y por lo que Carcaño fue condenado en 2009 a 21 años y tres meses de cárcel. "No son capaces de hacer decir la verdad ni a Miguel Carcaño y a los otros", en alusión al resto de investigados en este caso. "Mientras no se les haga hablar, Miguel Carcaño es lo único que tenemos", ha enfatizado el padre de Marta, que ha recordado que en la última versión dada por Carcaño se recogía la existencia de una zanja "hecha" y "con una construcción circular". "Todas las indicaciones que da Miguel Carcaño se dan en este lugar", ha subrayado.

Por su parte, José Antonio Casanueva, abuelo de Marta del Castillo ha explicado que la atención de la familia de Marta del Castillo está "centrada" en su petición de reanudar las labores de búsqueda del cuerpo en el entorno de un pozo de los terrenos de Majaloba, una zona ya anteriormente rastreada por la Policía Nacional y por los propios familiares y allegados de la víctima.

Casanueva ha explicado que en su "última versión" de los hechos, la séptima, Miguel Carcaño aludía con relación a la ocultación del cadáver de Marta del Castillo que recordaba "un círculo de hormigón alrededor de un pozo", exponiendo que "parece ser que el pozo señalado por la familia "es el que tiene ese círculo". "Ahí nos centramos toda la familia, porque puede ser que esté ahí", ha enfatizado.

Ha relatado incluso que miembros de la familia ya han realizado labores por sus propios medios, pero "con un pico y una azada no se pueden" conseguir resultados. "Hay que meter una máquina ahí", ha dicho, opinando que la Policía Nacional está desplegando "una buena labor" y atribuyendo los "problemas" e "impedimentos" a la Justicia. A tal efecto, y una vez más, ha conectado tal extremo con la idea de que María García Mendaro, pareja del hermano de Carcaño y absuelta en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados en este caso, contaría con un familiar "juez en la Audiencia" de Sevilla.