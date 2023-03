El padre de Marta del Castillo ve «miedo al fracaso en una nueva búsqueda»

Ante ello, Antonio del Castillo ha dicho que le consta que los investigadores han "hablado" con el dueño de los terrenos, considerando que es suficiente contar con su "palabra" para acceder a los terrenos. "No sé qué problema más puede haber".

"No voy a dar un punto de localización donde yo no tenga esperanzas", ha defendido Antonio del Castillo, asegurando que sus propuestas en cuanto a las búsquedas "siempre" están sustentadas por la "lógica" y que a su juicio, en la Policía Local cunde el "miedo al fracaso a una nueva búsqueda, de que no aparezca nada y que todo el mundo se entere" de ello.

"Que no prometan si no van a cumplir. Si tienen miedo al fracaso, que me dejen a mí", ha dicho tras manifestar que la Policía Nacional le habría pedido que detuviese sus búsquedas a título particular. Así, Antonio del Castillo ha aseverado que está "totalmente decepcionado" con la Policía Nacional.