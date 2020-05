El paro entre los jóvenes aumentó un 80 por ciento

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Sevilla ha alertado del aumento del paro un 80 por ciento más en los jóvenes que en los mayores de 30 años durante la crisis laboral derivada de la pandemia del Covid-19.

El desempleo ha subido más entre la juventud y la provincia cuenta con 46.201 jóvenes en esta situación, cuando en la misma fecha del pasado año el paro afectaba a 12.241 personas menos, según informa en un comunicado.

"La juventud, de nuevo, está pagando los platos rotos de una crisis sin haber superado aún la anterior", ha explicado el secretario de Juventud de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, al tiempo que ha destacado que "estamos en riesgo de que se cronifique la precariedad laboral en este sector de la población. "Ello tendría consecuencias muy graves no solo para el futuro de varias generaciones, sino para el futuro de la provincia y del Estado del Bienestar".

Torres ha afirmado que la salida de la crisis de 2008 por el camino de la austeridad y de la precariedad laboral "afectó sobremanera" a la juventud y en esta nueva crisis, ha partido "en desventaja por venir arrastrando un enorme lastre desde hace una década". En este sentido, el 61 por ciento de las personas en paro menores de 30 años en Sevilla pertenece al sector servicios, que es donde más crece el paro en el último año, con 9.910 de las 12.241 personas que engrosaron las listas de desempleo respecto a abril de 2019.

"Cuando tu vida laboral es encadenar contratos temporales, los días se cuentan por amenazas. Los jóvenes no saben si la semana que viene o el mes que viene van a trabajar y eso ha hecho que buena parte de la juventud se haya quedado en paro después de que no haya renovado el contrato o no haya sido contratado para las fiestas de primavera o la temporada alta turística en Sevilla", ha añadido.

Según los datos de CCOO de Sevilla, en términos relativos, el paro en los servicios ha afectado "mucho más" a los jóvenes, con un incremento del 53,75 por ciento respecto a abril de 2019, mientras que en los mayores de 30 años la subida ha sido de menos de la mitad, con un 20,86 por ciento.

El sindicato ha pedido a las administraciones que tengan en cuenta la situación de la juventud y pongan en marcha medidas específicas al tiempo que ha apostado por elevar impuestos "hasta homologar la contribución fiscal española a la media de Europa", suprimir la "inmensa flexibilidad" de la contratación temporal y garantizar el acceso a la vivienda "para acabar con las vidas aplazadas que padece la juventud".