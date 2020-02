El parricida de La Macarena ratifica su versión y la fiscal califica los hechos de asesinato

El hombre detenido el pasado 22 de enero como presunto autor de la muerte de su padre en la vivienda en la que ambos convivían en el barrio de la Macarena de Sevilla capital tras asestarle dos puñaladas, la primera de ellas mientras dormía, ha ratificado la confesión del crimen ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla y la Fiscalía ha calificado los hechos de un delito de asesinato.

Este hombre ha ratificado que mató a su padre, que contaba con 65 años, y "no ha mostrado arrepentimiento" de los hechos en el citado juzgado, donde ha comparecido durante unos 20 minutos y a donde ha sido trasladado desde el centro psiquiátrico penitenciario, han informado a Europa Press fuentes judiciales.

El siguiente paso en la investigación es la realización de un informe psiquiátrico que forenses del Instituto de Medicina Legal elaborarán una vez que entrevisten al detenido el próximo 25 de febrero.

La madre y la hermana de este hombre, que estaban citadas a declarar como perjudicadas, no han asistido y de momento no se han personado como acusación particular, y la juez además ha pedido testificales de vecinos de la vivienda y de las personas con las que el detenido presuntamente consumió sustancias estupefacientes el día de los hechos.

El caso ha recaído en este juzgado porque hace dos años ya investigó un caso de violencia familiar con el ahora detenido, el cual incluso llegó a tener una orden de alejamiento de sus padres que ellos pidieron que se le retirara, mismo juzgado que ha acordado la incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado.

De las diligencias practicadas hasta el momento existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado, el cual se encuentra en prisión provisional desde que se produjeron los hechos. Según la juez instructora, el detenido es "politoxicómano, padece problemas mentales,y mantenía continuas peleas y discusiones con su padre".

El día de los hechos, sobre las 16,00 y 16,30 horas, algunos vecinos escucharon golpes y una discusión en el interior de la vivienda y a las 17,50 observaron al hijo sentado en las escaleras del bloque. Según las investigaciones, tras la discusión el padre se quedó dormido en el sillón y en un determinado momento el detenido "se dirigió a la cocina, donde se apoderó de un cuchillo que le clavó, provocándole una herida inciso punzante, que le penetró entre la tercera y cuarta costilla y le traspasó el esternón".