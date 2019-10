El Polígono Sur: «un vertedero» tras el centro de salud

Cajas, cristales, bolsas, ropa, colchones, y hasta muebles y restos de carrocerías de coches... No es la descripción de «un vertedero» sino de lo que se acumula en la vía pública del Polígono Sur, uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad y que, lamentablemente, ocupa los primeros puestos del ranking de la pobreza nacional. Sus vecinos denuncian la acumulación de basura, y, sobre todo, «el incivismo» de quienes no respetan unas «normas mínimas de urbanidad y salubridad, dejándolo todo perdido».

La voz de alarma la han dado esta semana los vecinos de la calle Orfebre Cayetano González, una de las arterias principales del barrio y también de las más conflictivas. «Está todo muy sucio. La basura se acumula detrás del centro de salud. Hay de todo: ropa, muebles, cristales... imposible pasar por allí con cuidado. ¿A esto hay derecho?», denuncian los residentes de esta zona conocida también como la barriada de Murillo.

Con las imágenes en mano, tomadas esta misma semana, estos vecinos reclaman a las administraciones competentes [por Estado, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla] que «actúen de inmediato», porque «a este paso» las zonas próximas a los contenedores presentan «una imagen más próxima a un vertedero público que a una calle», pese a que, a diario, «pasan personas, muchas de ellas mayores o niños que tienen que acudir obligatoriamente al centro de salud».

En este sentido, desde la plataforma Nosotros También Somos Sevilla del Polígono Sur se ha hecho un llamamiento a hacer cumplir las normas de convivencia, en especial en relación a la basura. «El barrio está de pena. Lamentablemente, pasa igual que en el resto de la ciudad, pero aquí se agudiza mucho más el problema. No es que Lipasam no haga su trabajo, que lo hace bien y cumpliendo con el dispositivo trazado por calles: con la limpieza de hasta tres veces una calle en una misma semana. Pero, hemos llegado a ver que Lipasam está barriendo y al lado hay una persona echando las cosas al suelo».

En este sentido, la portavoz vecinal Rosario García, ha insistido nuevamente en realizar un trabajo integrador con las familias para evitar este tipo de situaciones que dificultan la normalización de la barriada. «El problema aquí es que no se está haciendo un trabajo con las familias, como recoge en el plan integral. Si se hicieran muchas de las cosas a las que se comprometieron entonces las administraciones y que no se han hecho todavía, pues no estaríamos hablando de esto», ha detallado García, que igualmente lamenta la «impunidad» que hay ante el «incumplimiento continuo» de normas básicas de convivencia.

«Las normas establecidas por el Ayuntamiento aquí no se están cumpliendo. En todos los sentidos, no solo con esto de la basura; sino con el aparcamiento de coches en lo alto de las aceras o la gran velocidad a la que se circula por las calles del barrio. Hay impunidad en todos los niveles», concluye la presidenta de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla.