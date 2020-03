El PP alerta de goteras en el Museo de la Inquisición

El PP de Sevilla ha alertado este domingo del estado de "abandono y dejadez" del Ayuntamiento de la ciudad con el Museo de la Inquisición, ubicado en el Castillo de San Jorge, espacio en el que asegura que hay goteras y otros "desperfectos producto de la desidia" del Gobierno municipal, que ofrece al visitante una "imagen pobre y degradada".

En una reciente visita del portavoz popular local, Beltrán Pérez, junto a distintos concejales, ha comprobado como las pantallas en las que se proyectan el contenido audiovisual del museo "no funcionan después de años". "Este espacio museístico se proyectó con un discurso que hoy se encuentra mutilado porque más de una decena de pantallas no están operativas y no ofrecen el contenido explicativo del museo", reseña Pérez en una nota de prensa.

El Partido Popular añade que esta situación "no es nueva", pues ya advirtió en 2018 que los distintos contenidos audiovisuales del museo no se ofrecían al visitante.

Del mismo modo, el PP apunta que a lo largo del recorrido el visitante "tiene que ir sorteando cubos de plástico", que recogen el agua de las distintas goteras que padece el edificio. "Esta imagen dantesca, patética y cutre que ofrece el Museo de la Inquisición a todo aquel que lo visita es impropia de la ciudad de Sevilla y describe a la perfección a este Gobierno de cartón piedra que es el gobierno de Espadas", lamenta Pérez, para quien el alcalde, Juan Espadas (PSOE), está "perdido en el brillo y el oropel" y "descuida hasta límites extremos el patrimonio, la limpieza, la vía pública y todos esos elementos que contribuyen a la buena imagen de una ciudad".

Además, en ese recorrido el visitante encuentra la pasarela en mal estado, con catenarias que cercan desperfectos como el suelo levantado. "Si a estas alturas, el Gobierno municipal no ha puesto remedio a estos problemas es que no está capacitado o le da la gana y ambos motivos son un escarnio para la ciudad y el barrio de Triana", criticado Pérez.

Por todo ello el popular lamenta que toda la inversión en este espacio haya sido "en balde" y remite a los comentarios que alojan portales de ocio como 'Tripadvisor', en la que las críticas de los visitantes a este espacio son "constantes". "Es indigno el estado de abandono al que ha quedado relegado el Museo de la Inquisición. Impropio de una ciudad que no puede aspirar jamás a un turismo de calidad si tiene así sus espacios museísticos", concluye.