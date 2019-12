El PP critica «ausencia de estrategia» de movilidad ante un plan «que no llega»

El portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, ha denunciado este viernes “la ausencia de estrategia de movilidad a la espera de un plan que nunca llega. Un plan que Espadas anunció a bombo y platillo, que debía haber estado terminado a comienzos de este año y del que aún nada se sabe”.

Así, Pérez ha manifestado que “tras cuatro años y seis meses de gobierno, Espadas aún carece de estrategia para frenar el deterioro de la movilidad en Sevilla”. Ha recordado que “el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Sevilla, que tuvo un coste de licitación de 363.000 euros, promovido por el Ayuntamiento debía estar, en teoría, a comienzos de 2019, pues quedan seis días para que acabe el año y aún no está, lo que demuestra que el alcalde, Juan Espadas, gobierna sin planificación alguna en materia de movilidad". También ha señalado que no se convoca la Mesa de Movilidad.

En este sentido, el portavoz popular ha señalado que “los atascos y retenciones en Sevilla y sus accesos provocan la verdadera agresión al Medio Ambiente, que no se soluciona cerrando el centro al tráfico”. Ha detallado que “cerrar el centro al tráfico, para contentar a la izquierda radical tras su pacto presupuestario, daría la puntilla definitiva a un casco histórico cada vez más despoblado. Antes que tomar medidas concretas sobre arterias principales del Casco Antiguo, hay que actuar con previsión. Espadas no sabe qué quiere que sea el Casco Antiguo en su conjunto dentro de 15 años. El gobierno del PSOE no puede estar improvisando medidas sin planificación alguna y sin saber qué modelo de ciudad quiere”.

“Antes de plantear cualquier peatonalización o cierre del centro es fundamental que la ciudad cuente con un plan de movilidad, por ello exigimos que nos aclare a los grupos de la oposición y a los sevillanos cuál es su plan de movilidad y su modelo, no puede tomar decisiones sin escuchar previamente a todos los sectores implicados”, ha detallado Pérez. Ha indicado que “recuperar el plan centro de Monteseirín sin alternativas de movilidad contribuirá al aislamiento de sus comerciantes y vecinos y, por tanto, a la fuga de los mismos”.

Del mismo modo ha señalado que “se podrá plantear cerrar el centro al tráfico en el momento que haya una línea de metro en subterráneo que lo atraviese. O toda vez que se haya promovido un plan de aparcamientos en el perímetro del casco antiguo que facilite el acceso de las personas al mismo”, ha asegurado. “Mientras eso no ocurra, Espadas estará contribuyendo a hacer del centro un solar con vecinos aislados y con unos comerciantes a los que Monteseirín y la crisis económica ya castigaron con suficiente dureza”.

Al respecto, Pérez ha reiterado que “es prioritario que Sevilla tenga una Red Completa de Metro para, entre otras cosas, garantizar el acceso al centro de todos los vecinos, vengan del barrio que vengan”. Ha indicado que “desde el Grupo Popular seguiremos reivindicando la Red Completa de Metro, porque Sevilla no se puede quedar atrás”.

Por otro lado, ha denunciado el fracaso del gobierno municipal en materia de movilidad eléctrica. Pone de ejemplo los 75 puntos de recarga de vehículos eléctricos instalados en 2012, a través del Plan Movele - mediante el cual el Ayuntamiento facilitaba su uso y recarga - y que, en la actualidad, ya no quedan en funcionamiento ninguno.

"Es llamativo que desde la iniciativa privada se estén asentando negocios de éxito que vienen apostando por energías limpias, como son las de alquiler de motos eléctricas, y sin embargo desde lo municipal se haya hecho todo lo posible por dinamitar esta apuesta por la sostenibilidad que propició que tuviéramos hasta 75 puntos municipales de recargas de los que ya no queda ninguno", ha detallado Beltrán Pérez.

Pérez ha concluido que “Espadas tiene tres años y seis meses para cumplir lo que en el mandato anterior no supo hacer. Ya debe abandonar el marketing y ofrecer soluciones reales ante el problema de la movilidad en Sevilla y los atascos que diariamente sufren los vecinos”.