El PP denuncia que Tussam tiene 10 conductores y 8 coches menos al día

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, ha denunciado este lunes “la nefasta gestión por parte del gobierno municipal en Tussam, que está provocando que se preste un peor servicio de transporte público en Sevilla”.

Así, el concejal del grupo popular, Ignacio Flores, ha explicado que “Tussam está sufriendo una pérdida en la calidad y satisfacción del servicio, que se ha visto disminuido en los últimos meses. Colas para coger el autobús, falta de puntualidad, pérdida de la regulación, disminución de kilómetros recorridos, aumento de vueltas perdidas, saturación de viajeros etc. Esta situación no solo la denuncia el PP, también la vienen denunciando desde hace mucho tiempo las organizaciones sindicales e incluso los propios usuarios, que diariamente nos trasladan muchas quejas de todos los barrios de la ciudad. ”.

En este sentido, Flores ha manifestado que “¿por qué decimos que la gestión por parte del gobierno del señor Espadas es nefasta? ¿Por qué se está prestando un peor servicio público siendo los únicos perjudicados los usuarios?”. El PP asegura que desde el 30 de septiembre, hay diez conductores y ocho coches menos en la calle al día. En total, 727 conductores trabajando y 313 coches. Flores ha achacado esta situación al hecho de que “a finales de septiembre, salieron de la bolsa 45 trabajadores. Algo intolerable, sobre todo cuando hace falta que se presten más y mejores servicios de transporte público”.

Las líneas más afectadas, siempre según los datos del PP, son la 1 Pino Montano-Virgen del Rocío), 2 (Barqueta-Heliópolis), 3 (San Jerónimo-Pino Montano), 5 (Puerta Triana- Santa Aurelia), 6 (San Lázaro- Virgen del Rocío), 12 (Ponce de León- Pino Montano), 13 (Pza del Duque-Pino Montano), 31 (Prado- Polígono Sur), 32 (Duque-Polígono Sur), 34 (Prado-Bermejales), 40 (Magdalena-Triana) y la 43 (Magdalena-Tardón).

“El gobierno de Espadas dirá luego que engañamos, pues está es la realidad que soportan diariamente los usuarios de Tussam. No nos estamos inventando, son los datos reales del calendario laboral”, ha manifestado Ignacio Flores. Ha añadido que “un ejemplo más de que al señor Espadas no le importan los sevillanos ni Tussam ni Sevilla, él está con la vista puesta en otras cosas que nada tienen que ver con los problemas reales y diarios de los ciudadanos”.

Ignacio Flores ha concluido que “es intolerable que los ciudadanos estén pagando las consecuencias de la nula gestión del gobierno de Espadas con los servicios públicos, que deberían funcionar con eficacia y eficiencia y más tratándose de servicios básicos prioritarios”. Ha indicado que “el señor Espadas debía preocuparse un poco más por el servicio de Tussam que se presta a los ciudadanos”.

“Los sevillanos no tienen por qué soportar que cada vez haya menos servicios de autobuses, más colas en las paradas, más retrasos, menos frecuencia y todo porque el gobierno municipal en lugar de gestionar lo único que hace es cruzarse de brazos”, ha detallado Flores.

“Exigimos a Espadas que tome medidas para prestar un servicio de transporte público de calidad, que incremente la oferta y los servicios ya que puede hacerlo, no lo hace porque no quiere incrementar el personal ni los servicios”. En definitiva, “como oposición útil y responsable instamos a Espadas a que realice todos los refuerzos que sean necesarios y no siga reduciendo servicios de transporte público que afecten a todos los barrios, debe contratar a más trabajadores para que el servicio sea acorde con lo que los vecinos se merecen”.