El PP pide la «restitución inmediata» de la línea C5 de Tussam

"Han pasado ya dos meses de que se produjeron los accidentes y no se ha tomado ni una sola decisión para restablecer el servicio ", lamenta Pérez, que critica que no haya "ni medidas coyunturales ni estructurales para dar solución al grave problema que se ha generado en materia de movilidad en el centro de Sevilla tras la total suspensión de la línea".

Ante estos hechos, el portavoz del Partido Popular ha asegurado que "Espadas no está preparado para cerrar el centro al tráfico". "¿Qué hubiera pasado en el centro de Sevilla si estando cerrado al tráfico, suspende la única línea de autobús, eléctrica y limpia que lo conecta? ¿Cómo pretende el alcalde cerrar al tráfico el casco antiguo si no es capaz ni de mantener las medidas que ya estaban en marcha y eran sostenibles?", se pregunta.

Por eso, indica que el Partido Popular se va a oponer ante cualquier medida que suponga "impedir la permeabilidad del centro mientras no existan alternativas reales". Además, asegura que Espadas, antes que al casco antiguo en esta materia, "debería de atender a puntos donde la contaminación es mucho mayor como La Barqueta o los Bermejales".

"Este alcalde no es capaz de ofrecer alternativas a unos vehículos que han tenido problemas. Independientemente de que se investiguen las causas y soluciones no se puede entender que Espadas no sea capaz de mantener la prestación de ese servicio", ha concluido.