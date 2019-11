El PP pide medidas para frenar la «invasión» de patinetes

El portavoz del Grupo Popular, Beltrán Pérez, a preguntas de los periodistas sobre la Ordenanza de patinetes eléctricos, ha manifestado que el PP se abstuvo en la ordenanza de patinetes eléctricos y de vehículos eléctricos por dos motivos fundamentales. El primero, “coincidíamos en que había que frenar la invasión de patinetes que ya se está produciendo en la ciudad y ante la que el gobierno de la ciudad no está actuando. Y, en segundo lugar, decíamos que el PP considera que el futuro de la ciudad es la movilidad eléctrica, no se puede solamente prohibir sin regular la promoción de los vehículos eléctricos, ya que es el futuro de la movilidad sostenible”.

Así, Pérez ha señalado que “lo que no queremos bajo ningún concepto es una ciudad invadida de patinetes aparcados ni los carriles bici invadidos de patinetes que no deban circular por su peligrosidad pero tampoco queremos que esta ciudad le corte las alas a la movilidad eléctrica”.

En este sentido, el portavoz popular ha recordado que “en esta ciudad había 70 puestos de carga de coches eléctricos cuando el PP se fue del gobierno y, a día de hoy no hay ninguno. En esta ciudad no hay un solo plan de movilidad que contemple el futuro de esa movilidad sostenible, en esta ciudad se ha hecho una ordenanza cuyo mensaje es no a la movilidad eléctrica”.

“Nosotros siempre creemos en la ponderación, mano dura contra los patinetes tirados en las aceras o contra la invasión de zonas peatonales o carril bici de patinetes que no puedan circular por él, pero también alas a la movilidad eléctrica, promoción a esa movilidad sostenible que es el futuro de la ciudad”, ha reiterado Pérez. Ha añadido que“hay que ordenar la ciudad y a día de hoy esta ordenanza no está consiguiendo que la ciudad esté ordenada en relación a la movilidad eléctrica, porque la movilidad eléctrica y la estrategia de movilidad sostenible de una ciudad, va mucho más allá que una ordenanza de patinetes. Y ya saben ustedes, que en 4 años y 4 meses este alcalde no ha sido capaz de presentar un plan de movilidad sostenible en la ciudad de Sevilla, pese a que lo ha anunciado entre 30 y 40 veces, si un alcalde no tiene plan de movilidad eléctrica es imposible que la movilidad eléctrica vaya por los cauces que tiene que ir que es por el impulso de esa movilidad eléctrica pero con una regulación que ordene la ciudad y evite los incidentes que se están produciendo”.