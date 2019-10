El SOS del Polígono Sur en el Día Internacional Contra la Pobreza

«Desde que se comienza con el papeleo hasta que se concede finalmente, puede pasar perfectamente un año. Mientras tanto, ¿de qué comen estas familias que ya están en riesgo de exclusión social?». Es el grito desesperado, el último SOS, que lanzan los vecinos del Polígono Sur este 17 de octubre, en el que se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, reconocido por las Naciones Unidas en 1992. Por ello han aprovechado esta conmemoración para visualizar el problema que tienen muchas familias para acceder y, finalmente, obtener las ayudas de Renta Mínima de Inserción, vinculadas a la realización del Plan de Inclusión Sociolaboral y en vigor, como bien recuerdan, desde diciembre de 2017. «Queremos que de verdad sea una realidad la Renta Mínima. Que no haya tantos obstáculos».

Así de contundente se ha mostrado la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla. Una representación de la entidad ha visitado la sede de los Servicios Sociales Comunitarios del Polígono Sur para insistir en esta cuestión capital para «las 2.748 familias que carecen de lo necesario y necesitan ayuda, sin demora». Allí han presentado un escrito solicitando de nuevo información sobre la aplicación de la Renta Mínima en la zona vulnerable del Polígono Sur, y, a su vez, recordando también el documento remitido con este mismo motivo el 10 de diciembre de 2018, «sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta». Todo ello mientras, expone la plataforma, la zona sigue «revalidándose sistemáticamente» como el barrio más pobre de España, «sin que las distintas intervenciones que se realizan mitiguen esta lacra».

En este contexto, desde la plataforma, que cuenta con el respaldo de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorado, se ha exigido a las administraciones competentes (Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla) que faciliten en la medida de sus posibilidades el proceso de estudio y concesión de la Renta Mínima en el Polígono Sur, para evitar que «las ayudan lleguen demasiado tarde». «No es normal que haya que rellenar un formulario de más de 15 páginas, cuando aquí hay gente analfabeta, que no sabe ni leer ni escribir. Luego el proceso tarda meses en responder, hasta llegar a sentarse con Asuntos Sociales. Así que cuando van a tener la ayuda puede haber transcurrido perfectamente un año. Y durante este tiempo, ¿de qué come esa familia? Queremos un proceso más ágil y sencillo, porque la zona vulnerable del Polígono Sur no puede esperar más», concluyen indignados los representantes de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla.