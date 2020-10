El superhéroe contra el COVID que puede contarlo

El periodista onubense Fermín Cabanillas, freelance y uno de los nombres destacados de esta casa, podía haber firmado también esta información, pero prefiere respetar esa máxima periodística de que el firmante nunca debe ser el protagonista. Sin pretenderlo, se ha convertido en un superhéroe contra el COVID-19, después de haber pasado la enfermedad a finales del pasado mes de agosto. Ya en septiembre, cuando había guardado cuarentena durante los 14 días preceptivos, su médico lo tranquilizó con que podía salir sin problemas porque el virus ya había pasado. Pero él no se fio, y por ahí empezó el descubrimiento y la suerte de que su sangre sirva ahora para salvar vidas.

“Pedí, y más bien me pagué, otra PCR, y la sorpresa fue que di positivo de nuevo”, cuenta Cabanillas, y añade: “Pero con el código 35, es decir, de contagio leve”. Como aquel segundo positivo tenía poca lógica, su médica le pidió una serología que aclarara el misterio. Y resultó que había generado anticuerpos de los que sirven para que su plasma sanguíneo pueda salvar vidas de gente enferma de coronavirus. Es decir, que sus anticuerpos -y eso ocurre en un escaso número de pacientes, pero de momento Fermín es de los pocos que lo saben- son especialmente fuertes. Tanto, que a alguien en la UCI por coronavirus, incluso moribundo, puede transferírsele su sangre y esa persona no solo se curará sino que adquirirá ese mismo tipo de superanticuerpo.

El problema es la duración. “Los médicos me dicen que puede que tenga Covid desde antes de que llegara oficialmente a España. Ese anticuerpo me protege de contagiar y contagiarme, y de hecho no necesito ni llevar mascarilla, aunque la lleve para que la gente se sienta más segura”, cuenta Cabanillas. Sin embargo, ¿hasta cuándo durará ese superpoder? No se sabe. Puede que toda la vida, que unos años, o que solo unos días.

Por eso hay prisa. Y después de las pruebas de donación en el Centro Regional junto al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, este próximo miércoles Fermín, de 50 años, empezará a donar sangre para salvar vidas. “Cada vez que me pinchen, dos personas salvarán su vida”, dice emocionado Fermín, que espera convertir sus donaciones en una rutina cada dos semanas.