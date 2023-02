Eliminado Barreras denuncia la falta de accesibilidad en los cines de la ciudad

La Asociación Eliminando Barreras pretende aprovechar el foco mediático suscitado por la Gala de los Premios Goya para denunciar que la mayoría de los cines no son accesibles, bien porque no se han realizado los ajustes razonables que establecía el Real Decreto Legislativo 1/2013, bien porque no cumplen íntegramente la normativa de accesibilidad, como es de obligado cumplimiento en toda obra nueva (posterior al 2010). El Avenida 5 Cines o el Nervión Plaza serían ejemplos de lo primero, y el cine del Centro Comercial Lagoh de lo segundo.

Por ello, desde Eliminando Barreras, más allá de cuestionar el escenario elegido para la promoción de la Gala (el inaccesible mirador de Las Setas) y el lugar para su celebración (el Palacio de Congresos y Exposiciones, muy deficiente en accesibilidad), pretenden recordar que nuestro país cuenta con un tejido legislativo que supone la adaptación normativa de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyos artículos 9 y 30 versan, respectivamente, sobre el derecho a la accesibilidad universal y la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural y las actividades recreativas. Como dicen desde la entidad, nunca está de más recordar que este texto internacional de Derechos Humanos forma parte del ordenamiento jurídico español, siendo, por tanto, de obligado cumplimiento, así como el mencionado Decreto y el resto de normativas tendentes a garantizar la Accesibilidad Universal, en este caso, en las salas de cine.