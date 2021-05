En el Correo de Andalucía, la verdad no tiene precio

Por eso El Correo de Andalucía ha optado por seguir siendo prensa digital y, además, no incluir una suscripción de pago; una decisión que ha sido respaldada por sus lectores, según los últimos datos analizados por Google Analytics, que registraron un tráfico de casi cuatro millones de usuarios en la web del Decano de la prensa sevillana.

No hay que olvidar que tener acceso a una información veraz es un derecho que tenemos las personas y este medio trabaja por y para las personas. Para nadie más. Al fin y al cabo, la información es un bien compartido entre el medio y el público, y como dice Ryszard Kapuœciñski, la fuente principal de nuestro conocimiento periodístico es «los otros», de ahí la apuesta de este medio local por los miles de colectivos sociales que conforman nuestra sociedad: la cultura y sus artistas, el medio ambiente, la igualdad de género o el turismo. Todos los lectores tienen derecho a estar informados sobre lo que sucede a su alrededor, sin dejar a nadie atrás por no poder pagar una suscripción y sin que la calidad de la información de actualidad se vea mermada. De esta forma, se evitan situaciones de privilegio que no benefician a los lectores.

Por esta razón, El Correo de Andalucía al escuchar los datos de la realidad los ha incorporado a favor de un mejor periodismo, ofreciendo una información veraz de forma gratuita y online, porque para este periódico local, los derechos de las personas no tienen precio, pero la «verdad», tampoco.