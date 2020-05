«En estos momentos de pandemia está siendo ímprobo el esfuerzo de los farmacéuticos»

Isabel Ruiz Cabezas, licenciada en Farmacia por la Universidad de Sevilla, lleva años ejerciendo su profesión, enfocada como servicio público a la sociedad. De muy joven quería estudiar Periodismo, ya que es una gran comunicadora, pero ese gusanillo lo ha visto compensado a través de su programa divulgativo "La Botica", que se emite en directo todos los miércoles en la emisora municipal "Ahora Radio". Junto a su socia Carmen Gómez Fernández, regenta desde hace 22 años la Farmacia Guadalquivir en Gelves, creando un estilo personal y humano de atención a los usuarios.

P- Los farmacéuticos, conocidos popularmente como boticarios, son profesionales sanitarios de gran importancia en la sociedad. Da la impresión de que la mayoría de la gente que acude a las boticas quiere que ustedes le consuelen y remedien todos sus males, ¿es la farmacia un recurso asistencial de primera línea para los ciudadanos?.

R- La palabra boticarios es maravillosa, gracias por usarla. La farmacia es un establecimiento sanitario donde se realizan actuaciones sanitarias y es, sin lugar a dudas, el primer y más cercano centro sanitario del que disponen los ciudadanos para adquirir productos, recomendaciones, información, formación y atención concreta a sus problemas de salud; y, cómo no, también consuelo y tranquilidad, todo ello con absoluta accesibilidad.

En la farmacia se pregunta de todo, a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional podríamos recopilar millones de anécdotas dignas de llegar a ser las protagonistas de un libro.

P- En cualquier caso, ¿se puede considerar que ustedes están actuando ahora como primera barrera contra el COVID-19 para no colapsar el sistema sanitario?

R- No diría que como primera barrera, preferiría definirlo como una función sanitaria esencial. Hay que tener en cuenta la estratégica distribución de las más de 22.000 boticas existentes en España. El 99 por ciento de los ciudadanos españoles dispone, al menos, de una farmacia en el lugar donde reside. Es esa accesibilidad al ciudadano lo que nos permite realizar nuestra labor profesional en la primera línea de fuego y eso es, precisamente en este momento, lo que está permitiendo en esta situación de alarma sanitaria que actuemos como un filtro de acceso previo donde se solucionan gran parte de los problemas, dudas, cuestiones, antes de derivarlos al centro de salud de atención primaria.

P- Otra gran labor que están desarrollando las farmacias, con motivo de la pandemia, es aconsejar, transmitir tranquilidad y advertir a sus pacientes de la importancia de aplicar las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Es un trabajo arduo, ¿no?

R- Sí, sí que es arduo en estos momentos excepcionales, pero es la forma de desarrollar nuestra labor profesional que a mí me gusta definir como aquella que va mas allá de la simple dispensación de productos sanitarios, es una labor muy humana y cercana que acompaña y aconseja a la persona en el cuidado de su salud.

Así, desde la botica siempre se intenta transmitir tranquilidad y a la vez educar al ciudadano en las recomendaciones sanitarias para preservar su salud. Por lo tanto, en estos momentos tan delicados de vivir una pandemia, donde el miedo interior nos invade y se presentan miles de dudas sobre nuestra salud, podemos imaginar todos cómo está siendo de ímprobo el esfuerzo de todas las farmacias españolas, no sólo de manera presencial, sino cubriendo también nuestra labor por todos los medios: teléfono, redes sociales, WhatsAp... .

Podríamos decir que en estos tiempos es agotador; pero reconforta la sensación de satisfacción al final de la jornada, de haber contribuido de un modo activo con nuestra labor profesional en esta situación tan límite que estamos viviendo.

P- El Gobierno central ha dicho que el riesgo de contagio de los farmacéuticos es inherente a la profesión y que las farmacias han de costearse las medidas de protección oportunas. ¿Qué le parece?

R- Bueno, a veces las afirmaciones no son todo lo acertadas que deberían ser. El riesgo de contagio es por supuesto inherente a nuestra profesión, eso es obvio, es por ello que el farmacéutico desde el primer momento de esta pandemia ha intentado con todos los medios a su alcance proteger a su equipo y a todos los ciudadanos que entran en nuestras farmacias; tanto con barreras de protección físicas como mamparas, viseras y ordenación de colas, como de educación sanitaria: instrucciones de lavado de manos, uso de geles hidroalcohólicos, desinfección, como usar las mascarillas... etcétera. En las farmacias se predica con el ejemplo.

P- ¿Es de sentido común que se les incluya como un colectivo preferente en la realización de test, como el resto de profesionales sanitarios, con el fin de que puedan seguir prestando un servicio esencial?

R- Sí, por supuesto, esto fue comunicado el 27 de abril por el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Como he expresado antes somos un colectivo sanitario que estamos en primera línea de contacto con todo tipo de personas, sanas y con enfermedades (éstas en mayor número); así que saber cuál es nuestra situación frente al virus es muy importante para todo el equipo, nuestras familias y todas las personas que acuden a nuestra farmacia. Por ello es tan importante que contemos con esta realización de test, puesto que es indispensable para poder seguir desarrollando nuestra labor.

P- Coméntenos su opinión sobre las mascarillas, que tan necesarias se han hecho últimamente, en cuanto a sus tipos, usos, bulos y precios.

R- Ja, ja, ja.., ¡el tema de las mascarillas nos ha dado tantos quebraderos de cabeza a todos los farmacéuticos...!. La adquisición de mascarillas al inicio de la pandemia se convirtió en un autentico mercado persa, donde agentes intermediarios inflaban los precios ante la demanda y la escasez de estos productos. Claramente el mercado mundial no estaba preparado para esta demanda tan abrumadora.

Se luchó mucho desde los estamentos farmacéuticos para conseguir una regulación en el precio de las mascarillas, y así poder hacer llegar este material imprescindible al mayor número de personas. La regulación ha sido una buena noticia, aunque el modo no lo ha sido, puesto que esta regulación sólo marcaba el precio de venta al público, pero no el de venta a las farmacias. Afortunadamente esta situación ya esta solventada, ‘bien está lo que bien acaba’.

Resumiendo, los tipos de mascarillas son las higiénico-quirúrgicas: también llamadas ‘las altruistas’ porque protegen a los demás de nuestros virus y bacterias, no tanto a nosotros, pero si todos las llevamos la transmisión disminuye enormemente. Su precio regulado es de 0,96 céntimos de euros. El segundo tipo, las FFP2, son las mascarillas consideradas ‘Epis’ (Equipos de Protección Individual Sanitario’, las disponemos en las farmacias y filtran aproximadamente un 96 por ciento de las partículas inferiores a 5 micras en ambas direcciones. Por lo tanto, las FFP2 son las más protectoras frente a la infección, protegen y te protegen; su precio depende del tipo y oscila alrededor de 5 ó 7 euros en el mercado actual.

La recomendación que hacemos los farmacéuticos es que el uso de las mascarillas en espacios públicos y establecimientos de cualquier tipo, donde puedas encontrarte con personas y no puedas guardar los 2 metros de distancia de seguridad, es imprescindible. Esto debe ser algo que interioricemos por civismo y conciencia ciudadana.

P- Junto a su socia, la también licenciada Carmen Gómez Fernández, presenta y dirige "La Botica", que se emite en directo en la emisora municipal Ahora Radio de Gelves los miércoles, a través del dial 88.6 FM o de www.ahoraradiogelves.com. ¿Es un programa de radio eminentemente divulgativo?

R- Sí, es un programa eminentemente divulgativo, aunque como todo en la vida cuenta con un sello personal de mi socia Carmen y mío. Así que a veces los temas son sobre avances científicos, algunos más técnicos, pero la gran mayoría son información y cultura sanitaria de gran valor para los ciudadanos. Nuestro programa "La Botica’ se emitió por primera vez en enero de 2019, continuando desde esa fecha nuestro programa hasta el día de hoy, semanalmente los miércoles a las 12:00 hora. Se puede escuchar a través de la página web http://www.ahoraradiogelves.com/gelves-en-la-onda/ y en el dial 88.6 de FM.

P- Tengo entendido que de muy joven quiso estudiar Periodismo, pero al final se encaminó más hacia las Ciencias, estudiando la carrera de Farmacia.

R- Esta pregunta me trae tantos recuerdos de juventud que me emociona un poco. La farmacia y el periodismo siempre fueron mis dos gran pasiones, recuerdo que de pequeña me apasionaba coleccionar prospectos de medicamentos que había por casa, colección que conservo hasta día de hoy con mucho cariño. Por otro lado, la radio siempre me ha acompañado a lo largo de mi vida, creo firmemente en el valor de la comunicación que desempeña la radio. ¡Fíjate cuánta tecnología avanzada tenemos a nuestro alrededor!, pero la radio sigue ahí, es muy humana y te permite hacer otras cosas mientras la escuchas, lo que no ocurre en cualquier otro medio de comunicación. Escuchar la radio para mi siempre ha sido y es un placer por eso el periodismo compitió siempre con la carrera de Farmacia.

P- Es usted una mujer luchadora y emprendedora, ya que con no pocos esfuerzos consiguió abrir hace años en Gelves la Farmacia Guadalquivir. Ofrecen una atención personalizada, con servicios adicionales de nutrición y sesiones de cuidados de la piel, el cabello, los ojos, etcétera. ¿Se puede decir que en la farmacia han creado un estilo propio e innovador?

R- Farmacia Guadalquivir consiguió abrir su puertas el 2 de enero de 1998, hace ahora 22 años. Nuestro estilo emana de nosotras y siempre hemos intentado aportar el lado humano a nuestra labor farmacéutica día a día. A lo largo de todos estos años los tiempos han cambiado y evolucionado, a velocidad de vértigo, y también dentro de las farmacias. La tecnología avanza y las demandas/necesidades de nuestros clientes cambian, por ello intentamos ir con los tiempos y siempre que podamos llegar un poco antes.

La cartera de servicios se ha ampliado mucho en estos 22 años por eso servicios como nutrición, sesiones de cuidado de la piel, etcétera ya están integrados en el desarrollo cotidiano de la farmacia y el ciudadano lo agradece.

Ser farmacéutica es para mi un trabajo apasionante, reconfortante y muy humano. Me gusta mi profesión y la vivo con pasión.

P- ¿De qué forma colabora la Farmacia Guadalquivir en la iniciativa "La azotea azul", de los niños ingresados en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla?

R- Desde las farmacias sevillanas se colabora con múltiples proyectos solidarios. Esto se lo debemos en gran parte a la buena gestión que realiza el Colegio Farmacéutico de Sevilla, que coordina a todas las farmacias en la participación de estos proyectos, entre ellos, "La azotea azul", iniciativa de la Fundación el Gancho Infantil. Es un honor como siempre poder aportar nuestro granito de arena a estas iniciativas solidarias que tanto dan a la sociedad.

Al hilo de la situación de estado de alarma, colaboramos también en el proyecto ‘Mascarilla-19’ que da accesibilidad a las mujeres a denunciar maltratos de violencia de género en la propia farmacia. Sólo diciendo mascarilla-19 se pone en marcha el proceso de protección a la víctima. Esta buena iniciativa para proteger a las mujeres ha sido llevada a cabo en otros países europeos, siendo España la pionera en este proyecto.