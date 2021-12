En Sevilla vestimos bien

Las profesoras, familiares, sobre todo femeninos, y amigas que vienen a Sevilla a visitarme desde dentro o fuera de España da la casualidad de que suelen coincidir en algo cuando las llevo de paseo por la ciudad o algún pueblo del área metropolitana: “Oye, Ramón, aquí la gente viste muy bien, van elegantes”, me dicen, mirando sobre todo a las mujeres. La verdad es que yo no había caído en eso, si lo dicen será por algo porque lo que es servidor de ustedes nunca había comparado vestimentas de lugares, para mí el vestir es importante pero no prioritario, a veces observo una foto de hace diez años y puedo llevar alguna prenda que sigo utilizando.

Luego me fijo en lo que me apuntan y debe ser cierto, el domingo pasado iba con unos familiares catalanes que ya me habían comentado el hecho y lo confirmaron viendo a la gente por Triana o por Villanueva del Ariscal. En Villanueva la gente se pone de punto en blanco especialmente los domingos. Desayunan bien en los bares, asisten a misa y después se toman su cervecita, es encantador ver a matrimonios mayores los dos bien puestos, como decía mi madre, unidos por una tradición estética que ahora se vuelve a valorar por personas foráneas tal vez porque todo está demasiado confuso en este revuelto mundo y el personal anhela un poco de orden.

En la calle Pureza los ciudadanos guardaban cola para colocarse delante de la Virgen Esperanza de Triana y mis jóvenes catalanes -son jóvenes, treintañeros y trabajadores en el sector tecnológico catalán- volvían a fijarse en la vestimenta tan correcta que llevaban los fieles. La Trianera estaba en besamanos y debido al Covid sus devotos se limitaban a detenerse ante ella un ratito, rezarle algo y reverenciarla.

La Sevilla tradicional encierra un valor que muchos detestan sin ponerse a pensar en serio en su significado. Soy el primero en reivindicar una Sevilla tecnológica y en lamentar que la ciudad no se llevara bien con sus ilustrados como fueron los casos de Alberto Lista o Blanco White. Lamento mucho también que Sevilla cayera tan pronto en manos facinerosas en la guerra civil y lamento y rechazo de plano los coletazos que aún persisten derivados de ambos hechos. Pero creo que tiene razón el abogado Joaquín Moecker cuando manifestó a Diario de Sevilla que aquí cabemos todos. Al menos a mí no me echa nadie de mi ciudad y yo me considero heredero de la Sevilla Universal, la de los dos nombres citados antes más Pablo de Olavide, Antonio Machado, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Chaves Nogales, Manuel Losada Villasante o Juan Pérez Mercader.

Las tradiciones más hondas de Sevilla significan sosiego, refugio ante la tormenta globalizadora, deseos de enlazar con tiempos en los que las palabras valían más que los papeles. Quizás encierren miedo a la libertad aunque se puede ser local y global a un tiempo, eso que los japoneses hace ya bastantes años llamaron glocalización. La globalización impone mucho respeto porque conlleva una velocidad en los cambios que los cerebros tardan en asimilar. El buen vestir de muchos sevillanos es una señal de amor por la vida, según sus personalidades. Aquí no se rinde uno, fuera la Sevilla y la Andalucía negra, eso, las penas, se llevan en el corazón, adelante con el presente por duro que sea, que esa dureza nos encuentre bien vestidos, elegantes, cada cual dentro de sus posibilidades.