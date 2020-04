«En una jornada de 12 horas se hacen 5 o 6 carreras»

Los taxis son de los pocos servicios que aún siguen en funcionamiento en la

parálisis comercial que vive el país por el Covid-19. Sin embargo, en este periodo de confinamiento apenas hay clientes y los taxistas sufren las consecuencias en sus recaudaciones.

Pedro A. López, el presidente de la asociación de taxistas Élite Taxi Sevilla, atiende nuestra llamada desde casa, como no podía ser de otra forma, con tres niños a su cargo. Sus primeras palabras son en recuerdo de Francisco José Ortega, el primer taxista fallecido por coronavirus en Sevilla «Además de la situación de crisis, hoy es un día triste para el gremio porque ha muerto el primer compañero por el virus. Da mucha pena porque era un tío muy conocido y le teníamos mucho aprecio».

Pregunta: ¿Cómo es una jornada un día de cuarentena?

Respuesta: En una jornada de 12 horas se hacen unas 5 o 6 carreras nada más. El trabajo ha bajado muchísimo. Piensa que en Sevilla el turismo mueve mucho y esta situación nos hace mucho daños porque el aeropuerto está cerrado, no hay hoteles, no hay bares... Los únicos clientes que tenemos son los señores mayores que estamos llevando al hospital.

P: Con tan pocas carreras, salir a trabajar no debe dejaros mucho dinero.

R: La recaudación ha bajado muchísimo, hasta un 90%. Y echamos muchas horas para poner en riesgo a nuestras familias, porque luego vuelves a casa después de estar en contacto con compañeros, con clientes, estás continuamente yendo a hospitales... y luego te fijas en la recaudación mensual y es mínima. Salir para no recaudar es duro.

P: ¿Cómo estáis gestionando los taxis que salen en esta situación?

R: Bueno, nosotros antes de esta situación nos organizábamos por letras. Para entendernos, hay cuatro letras y todos los taxis de la ciudad se dividen entre ellas de modo, que cada letra supone un 25% de la flota total de taxis de Sevilla. En la primera semana del comienzo de la crisis, las asociaciones representativas nos pusimos en contacto con el ayuntamiento para transmitirle que la situación era insoportable: no podíamos tener toda la flota en la calle con semejante escasez de trabajo. Se decidió reducir la presencia de taxis a la mitad, un día trabajaba un 50% de los vehículos y al siguiente la mitad restante, y así sucesivamente. Cuando la situación se agravó del todo se decidió que cada letra trabajaría un día y descansaría tres. Desde entonces las salidas se han reducido un 75% y si piensas que, estando limitado a salir poco, el día que sales no haces beneficio...

P: ¿Qué medidas de seguridad estáis adoptando los taxistas en vuestra jornada laboral?

R: Cada uno se ha autoabastecido y está tomando más o menos medidas. Todos los compañeros llevamos gel desinfectante en el asiento de atrás para el cliente y se desinfecta y limpia el vehículo muchas veces al día. Los limpiamos con lejía y también los sometemos a un tratamiento desinfectante mediante ozono, los coches están en buena forma, podría decirse que mejor que nunca. Cuando todo esto empezó iniciamos una campaña de publicidad remarcando estos datos para que los clientes estuvieran tranquilos a la hora de subir al taxi. Además, hay algunos compañeros que se han decidido a instalar mamparas entre los asientos de adelante y los de atrás.

Respecto al tema de la seguridad, Pedro nos apunta una queja que los taxistas tienen con el Ayuntamiento. Según nos cuenta el artículo 42 de la Ley General de Sanidad dice que «los ayuntamientos están obligados a realizar un control de salud y calidad de los servicios públicos, de los que nosotros formamos parte, y en nuestro caso no se está cumpliendo».

P: Sin clientes en las calles, estáis dedicando parte de vuestro esfuerzo a echar una mano.

R: Sí. Nosotros ya trabajábamos desde el año pasado con la asociación Azotea Azul y Andex, que se pusieron en contacto con nosotros para transportar a niños de familias sin recursos de otras provincias a los hospitales para recibir tratamiento oncológico de forma gratuita. Con esta crisis la asociación ya anunció la semana pasada que se prestará servicio gratuito a todo el personal sanitario que lo necesite y a las personas mayores que necesiten ir al hospital. Aunque muchas veces nos intentan dar unos propinas que son para flipar. Se agradece mucho por como está la cosa ese tipo de gestos, pero muchas las rechazamos.

Además de estos servicios gratuitos Elite Taxi Sevilla está colaborando con SevillaMakers en la elaboración de equipos de protección con impresoras 3D. «Ayudamos a conseguir el material para las impresoras, que es caro y difícil de conseguir ahora mismo, y también ayudamos con la distribución».

P: ¿Cómo os afecta a vosotros el asunto de las ayudas para autónomos?

R: Podemos solicitarlas todos los taxistas a través de nuestras mutuas de salud. Pero ese es un tema que ha generado un malestar muy grande, porque todos hemos pagado la cuota de marzo sin haber facturado. A mí personalmente me gusta la propuesta que ha lanzado el PP por la que los trabajadores que estamos brindando un servicio esencial) lo que nos obliga a trabajar) no tendríamos que aplazar nuestros pagos, si no que tendríamos que tener la posibilidad de conmutarlos. Es decir, aquellos que tenemos que salir a trabajar porque nuestra labor esté reconocida como esencial en este periodo de cuarentena deberíamos recibir una compensación económica, porque yo lo que no puedo hacer es salir a trabajar para pagar impuestos y no obtener beneficios, para eso me quedo en casa y aplazo la deuda y la pago con el tiempo con algunos intereses, pero estaría fallando a los clientes.