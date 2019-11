EpicKids: aprender a emprender desde la infancia

España ha sufrido en los últimos años una transformación laboral. Cada vez son más los que deciden emprender y crear su negocio. Todavía estamos a años luz de otros países europeos, pero se van dando pasos para llegar al nivel.

En una nación donde la mayoría de personas quieren ser funcionarios, EpicKids enseña a niños de 5 a 18 años a moldear ideas con el objetivo de esbozar una empresa. Puede ser una aplicación móvil o una plataforma digital lo fundamental es que las ideas tengan una clara vocación social

Raquel López es la CEO de EpicKids y explica que «soy madre de dos pequeños y me dedico desde hace 12 años al mundo de los recursos humanos. En 12 años han pasado más de 6.000 personas por mis manos y me he dado cuenta que invierto más tiempo en formarles para la vida que para un trabajo. Hay valores que hay que ir reforzando. Si vamos a invertir 25 años en formarnos, deberíamos salir con esa parte reforzada, que a fin de cuentas es lo que buscan los cazatalentos».

Así nace EpicKids, que va a inaugurar el próximo martes su sede en Sevilla con una jornada de puertas abiertas, desde las 17:30 en las instalaciones situadas en Albert Einstein

La clave de esta «escuela de negocios para niños» es que «todos aprenden las partes básicas de la creación de una empresa y cada niño refuerza los conceptos necesarios en función de su proyecto. Algunos están diseñando sus videojuegos, por ejemplo. No queremos llenarles la cabeza de contenido que no vayan a necesitar».

Los niños acuden a las clases como una extraescolar más, pero en estas actividades fuera del aula siguen aprendiendo, con su lenguaje propio, y desarrollando ideas novedosas.

«Reforzamos valores mediante la creación de una empresa. Va a tener que resolver problemas de forma inmediata, tiene que aprender a transmitir su idea a personas de todas las edades. Tiene que seguir formándose e investigando para que la empresa funcione» explica López.

Los propios estudiantes tienen que ‘negociar’ y saber vender su producto. «Al ser niños, normalmente terminan saliéndose con la suya».

Los primeros alumnos que salieron de la escuela de Jerez hicieron cosas tan extraordinarias como una aplicación donde al estudiante se le hace un test para determinar si sufre acoso escolar y en qué medida y donde asimismo se ofrece una pestaña para contactar con psicólogos y numerosos testimonios de otros chicos. La chica a la que se le ocurrió esta aplicación tiene 13 años.

Otra chica de 12 años, para luchar contra el cambio climático, ha desarrollado una plataforma, denominada World Without Plastic, donde se cambia plástico por regalos que aportan las marcas patrocinadoras.

Algunas de las empresas que colaboran con EpicKids son Entre las entidades que colaboran en este proyecto están Sony, Huawei, BQ , Ikea, Tiger, DKV Seguros y la ATA. Algunos niños han sido becados por estas empresas para desarrollar sus ideas.

«Nosotros les enseñamos a cómo hacerlo y le ponemos las herramientas para que lo hagan. Si quieren crear una aplicación móvil, nosotros les enseñamos programación. Tenemos mentores que les refuerzan esa formación».

