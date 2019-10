Espadas plantea programas propios de empleo tras rechazar los de la Junta

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha informado de que el pasado lunes se mantuvo una reunión con la Consejería de Empleo para abordar la propuesta aprobada en el Pleno municipal en la que se pedía la modificación de los programas de empleo derivados del Fondo Social Europeo que se ejecutan con la Junta de Andalucía (Emplea Joven, +30 y +45) ya que actualmente "se ha desvirtuado y el Ayuntamiento ha de aportar para su desarrollo más del doble de lo que recibe".

A preguntas de los periodistas, tras presentar las novedades del Plan Municipal de la Vivienda, Espadas señala que el Ayuntamiento ha intentado "aportar hasta el final pero había que tomar una decisión" y finalmente se han rechazado los fondos provenientes de la Junta ante la magnitud de la aportación que había de realizar el Consistorio para recibir la subvención.

Espadas, que plantea la posibilidad de que el Consistorio realice un plan propio de empleo, explica que en el caso de Sevilla se recibían unos 13 millones y habría que poner 32 millones de las arcas municipales, por lo que se ha pedido a la Junta que modifique el diseño del plan o reduzca las cuantías a aportar por los ayuntamientos. Finalmente, Sevilla ha rechazado esa subvención, tal como señala ABC, siguiendo los pasos de otras ciudades como Málaga o Alcalá de Guadaíra (Sevilla), como recuerda el alcalde.

"Esperemos que la Junta resuelva esta situación en el próximo ejercicio presupuestario porque ya advertimos hace años de la situación", incide, apuntando a la realización de un programa de empleo propio más flexible. "El problema no comenzó con Sevilla. Se ha desvirtuado el programa inicial y no podemos pagar más de lo que recibimos porque si no iremos a un programa propio", sentencia.