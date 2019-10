Estos son los cortes de tráfico de la carrera del Casco Antiguo

Unos 10.500 corredores han confirmado su salida en la Carrera Popular Casco Antiguo, organizada por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) y última prueba puntuable del circuito #Sevilla10, que se disputa este domingo en Sevilla. El recorrido pisará la avenida Menéndez Pelayo en dirección a la avenida del Cid, así como Reyes Católicos, Marqués de Paradas, el Duque o la Encarnación. Quienes hagan planes por la mañana tienen que estar precavidos, pues habrá cortes de tráfico.

Aquí puede consultar el recorrido y el mapa:

1. SALIDA: Avda. Torneo (altura gasolinera) – 2. c/ Resolana – 3. Ronda de Capuchinos – 4. c/ María Auxiliadora – 5. c/ Recaredo – 6. Avda. Menéndez y Pelayo – 7. Avda. del Cid – 8. c/ Palos de la Frontera – 9. Avda. de Roma – 10. Paseo de las Delicias – 11. c/ Almirante Lobo – 12. Paseo Cristóbal Colón – 13. c/ Reyes Católicos – 14. c/ Marqués de Paradas – 15. c/ San Laureano – 16. c/ Torneo – 17. Puente de la Barqueta – 18. c/ Calatrava – 19. Alameda de Hércules – 20. c/ Trajano – 21. Plaza Duque de la Victoria – 22. Campana – 23. c/ Martín Villa – 24. c/ Laraña – 25. META: Plaza de la Encarnación.