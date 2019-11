Europa decide en Sevilla las próximas misiones espaciales, con 15.000 millones de inversiones

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades en funciones, Pedro Duque , ha asegurado este martes en la rueda de prensa previa a la reunión de la conferencia ministerial de la Agencia Espacial Europea (ESA) , que se celebra este miércoles y jueves en Sevilla, que esta cita estará asociada a " un récord de inversión ", que ha cifrado en 15.000 millones de euros para el periodo 2021-2026, de los cuales la contribución de España será de 1.500 millones , y ha reivindicado la aportación europea a la carrera espacial al argumentar que "sin nuestra contribución los astronautas de Estados Unidos no podrían ir a la Luna".

El ministro de Ciencia en funciones, que ha descrito la condición de Europa como continente "líder" en la industria aeroespacial, ha reclamado para España el tránsito como "país que fabrica piezas a aparatos completos". Duque ha reclamado la inversión en ciencia y tecnología porque "se recibe más de lo que se está invirtiendo", momento en que ha sostenido que "las empresas aeroespaciales españoles han facturado más en una década de contracción de las áreas industriales".

Medio siglo después de la llegada del hombre a la Luna, Duque ha argumentado que "no hay opción de no participar" en referencia a la implicación de España en las misiones a la Luna, por lo que ha esgrimido "la contribución importante de Europa" a la Estación Espacial alrededor de la Luna, hasta el extremo de señalar que "la mitad del módulo de servicio, de la nave de Estados Unidos, está fabricada en Europa". "Sin nuestra contribución los astronautas de Estados Unidos no podrían ir a la Luna", ha apostillado el ministro de Ciencia.

Duque ha reclamado la condición de Europa como líder en el "estudio del clima de la Tierra, o la cubierta vegetal" y ha expresado a título personal su preferencia por una investigación con "un telescopio de infrarrojos sobre los asteroides alrededor de la Tierra", aunque ha reconocido que es un proyecto aún incipiente.

Sobre la posición de España, el ministro de Ciencia ha abogado por "una nueva ola de inversión pública" así como "por entrar con fuerza en la fabricación de satélites completos en España". Duque ha señalado que el nombre de Sevilla quedará "siempre asociado" a la conferencia donde la Agencia Espacial Europea decidirá "un récord de inversiones y de misiones".

El consejero de Economía ha reivindicado "la calidad del capital humano en Andalucía", que ha retratado con el ejemplo de "decenas de ingenieros e ingenieras" que han vuelto a Andalucía tras formarse en prestigiosas universidades convertidos en "catedráticos", y ha identificado a Sevilla y Cádiz como los dos referentes de la industria aeronáutica andaluza. Velasco ha reclamado "el impulso" a un centro de experimentación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), ubicado en El Arenosillo (Huelva), así como a Jaén "para el testeo de vehículos no tripulados".

Juan Espadas, que ha agradecido al Gobierno la designación de Sevilla como ciudad para albergar este encuentro, ha calificado el evento como "broche de oro" que cierra un año donde la capital de Andalucía ha ejercido como presidenta de la Comunidad de Ciudades Ariane, testigo que entregará a la ciudad francesa de Burdeos, y ha aludido en la rueda de prensa al "hermanamiento con Toulouse", componente, junto a Hamburgo, de un triángulo de ciudades referentes en la aeronáutica.