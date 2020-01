Exigen más vigilancia ante el repunte de robos en San Luis

Dos robos a un mismo negocio, pequeños hurtos en el supermercado, intentos en bares... Es el día a día de la zona norte del Casco Antiguo de Sevilla. Los propietarios de los negocios tienen el miedo metido en el cuerpo y cada mañana levantan la persiana con el temor de quien será el próximo. La asociación de vecinos y comerciantes Pumarejo-San Luis ha alertado a las autoridades competentes de este repunte de la delincuencia en el barrio y reclama mayor vigilancia con dotaciones policiales en la calle que disuadan esta temida tendencia.

«Hay una ola de pequeños hurtos e intentos de robos en el entorno de la plaza del Pumarejo», explica el representante vecinal de la zona, Ángel López Hueso. En su relato detalla uno de los casos que se ha producido recientemente en un negocio que hace esquina con la calle San Luis. «Se paró en la puerta un coche sin matrícula. Se bajó un individuo con una capucha y entró en el interior de la tienda. El dueño corrió a esconderse con la recaudación de la caja. Como no podía estar el vehículo mucho tiempo estacionado fuera, salieron y se marcharon sin poder hacerse con nada».

Esta historia, cuentan los vecinos, no es aislada. Lamentablemente se produce «con bastante asiduidad» en toda la zona, como bien enumera López Hueso. «Han robado dos veces en un negocio de la calle Relator, dos veces en un bar de la calle Amargura con la plaza Calderón de la Barca, intento de robo en otro bar, pequeños hurtos en un supermercado de la calle Feria y dos alunizajes en una tienda de telefonía móvil de la Cruz Verde».

Ante esta situación alarmante, el representante vecinal, junto con los de otras entidades afectadas del centro, ha mantenido una reunión con el subdelegado del Gobierno de Sevilla, Carlos Toscano, a quien le han trasladado su preocupación. «Nos responden que está todo bien y eso no es así. Pero si los afectados no llegan a denunciar, no quiere decir que no se produzcan delitos. Nos mosquea bastante. Y es el caso es que además hay más de cincuenta policías menos en las calles».

Peros sus denuncias han llegado también a la inspectora jefa de la Policía Nacional, a la que han insistido en reforzar la vigilancia en todas estas calles que están sufriendo un aumento de la delincuencia. «No podemos seguir así. Hace falta más policías», concluye López Hueso.