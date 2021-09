Expediente OVNI clasificado en Sevilla

En muchas ocasiones se habla del fenómeno OVNI y se recurre a casos que suceden en nuestros cielos, avistamientos, o que están en la Historia de la Ufología como un modelo a estudiar.

Pocas veces se dispone de un testigo directo y, mucho menos, de un testigo directo de élite, aquellos que son –por la importancia de su cargo- considerados como los mejores en cuanto a testimonio y vivencia.

Hoy les quiero traer a uno de ellos, una persona que está en la Base de Morón de la Frontera, en Sevilla, y que me dirigió una carta para hacerme sus confidencias de lo que pasa en nuestros cielos y está relacionado con los No Identificados.

La carta del militar decía así:

De un Piloto Militar

Me dirijo a usted de mi puño y letra porque considero la manera de manifestarle mi admiración por usted y sus investigaciones en el mundo de lo paranormal. El no hacerlo mediante ordenador o correo electrónico, es porque no quiero dejar huella alguna del contenido de esta carta.

Le pido disculpa por no identificarme con mi nombre y apellidos pues mis circunstancias personales no son las mejores. SOY MILITAR y como usted sabe, el hermetismo en todo lo referente al tema OVNI es férreo lo que a continuación voy a contarle, son sucesos muy recientes y los sucesos desclasificados como Expedientes X por parte del ejercito son poco frecuentes y le puedo decir que los vividos por mi persona así como por compañeros de profesión son de lo mas cotidiano.

Tengo muchas horas de vuelo y experiencia como piloto de combate en aviones: Mirage FI, Mirage FIII, F-18 y actualmente piloto un Euroghfiter en el Ala 11 del Ejército del Aire Español en la Base de Morón de la Frontera (Sevilla).

He vivido encuentros con naves cuya tecnología (en cuanto a velocidad de maniobra) le puedo asegurar que su procedencia no son ninguna potencia mundial conocida, así como tamaños que escapan a cualquier nave construida por el hombre.

El cielo es frecuentado a diario por bólidos, globos sonda, multitud de fenómenos atmosféricos que por la reflexión de los rayos del sol provocan infinidad de fenómenos luminosos pero que nada tienen que ver con las naves antes referidas.

Un avión como el F117 (invisible al radar) pues sus ecos no son reflejados así como una velocidad de 995 Km/h o tamaño que son incomparable con una nave de procedencia desconocida tampoco puede engañar a un piloto de combate de muchas horas de vuelo en su haber.

El avión que actualmente piloto como antes le comenté es un Euroghfiter (Thifoon). El mejor calificativo que le define es simplemente PERFECCIÓN, su igualdad, maniobravilidad y velocidad 2.490 Km/h (2,4 match), al lado de naves que he perseguido durante vuelos de interceptación me han hecho sentir que nada podía hacer contra ellas pues ni de lejos podía acercarme a ellas.

He visto naves de diferentes estructuras metálicas (cilíndricas, oval y en forma de trapecio), lo que más me sorprendía es que pese a darte pasadas a una velocidad descomunal a los lados del avión o bien delante, no emitían ningún tipo de ruido. He visto desarrollar maniobras impensables y que ningún avión puede realizar así como desaceleraciones que cualquier avión haría que entrara en barrena (caída en picado). En cuanto a la luminosidad que estas naves emiten, le puedo asegurar que no he visto una intensidad y potencial tan grande en toda mi vida.

A continuación paso a informarle de dos sucesos que he vivido muy recientemente, (ambos de noche), referente a alertas de objetos no identificados y que invadieron el espacio aéreo Andaluz, afectando por ello la seguridad del tráfico aéreo.

El próximo ocurrió la madrugada del día 29de Enero de 2012 a las 3:40 GTM. El radar de control de seguridad civil dio aviso al Oficial del Radar Militar de vuelo que hacía guardia en ese momento. Aviones que hacían rutas comerciales esa noche sobre la zona del Estrecho observaban luces que aparecían durante de ellos en trayectoria de impacto y que a continuación desaparecían para volver a aparecer, todo esto, sin que reflejaran ecos en el Radar de posicionamiento.

El radar civil, al no tener constancia de más vuelos por esta zona salvo las que conocían sus controladores, pidió seguridad para el espacio aéreo referidos y despegamos dos Euroghfiter de la Base de Morón de la Frontera (Sevilla).

Divisamos en dirección Sur-Este, una formación de luces que volaban a una altura superior a los 3.500 pies e iniciamos maniobra de persecución. Justo en la vertical de la Ensenada de Barbate (Cádiz), toda la formación de luces (9 en total) se precipitaron en caída sobre el mar en clara maniobra de ocultación. Desde la altura que cayeron unos 5.000 pies y la velocidad de impacto contra la superficie del mar NO EXISTE ningún tipo de fuselaje que pudiera resistirlo, pero allí no pasó absolutamente nada, no hubo explosión alguna y lo que fuera aquello eligió el mar para ocultarse.

La Madrugada del día 8 de Febrero de 2012, hubo dos alertas, la primera 2:20 GTM y la segunda a las 4:00 GTM. La Base Aérea de Gando (Gran Canaria) detectaba en su zona de exclusión aérea ecos que aparecían y desaparecían “sin más, literalmente jugando con el Radar Militar”, los Mirage FIII que protegen aquella zona no encontraban nada que pudiera provocar tales ecos ni tenían contacto de ningún tipo con nada que no fueran rutas de tránsito rutinarias.

A las 2:20 GTM suena la primera alerta y me vuelvo a ver de lleno metido en otro “fregao OVNI”, noche tremendamente fría pero preciosa, tras varios vuelos con dirección sur-oeste, sobrevolando el litoral de la costa Onubense, variamos zumbo Noroeste (Sierra de Huelva y Sierra Norte de Sevilla) todo ese cuadrante que suele ser muy “caliente” en cuanto a encuentros OVNI, allí no había nada y volvemos a tomar rumbo de vuelta.

A las 4:00 GTM con 2 grados bajo cero en las pistas, vuelve la alarma, esa vez la “cosa está clara” algo hay oculto sobre las verticales de los embalses situados en la población de Aznalcollar y Gerena (Sevilla). El primero el Embalse del Agrio y el segundo del Esparragal. Aviso de una población cercana a la Guardia Civil de “las Pajanosas” (Sevilla) dicen haber visto algo extraño en los cielos. Volvemos a realizar otro despegue (las 24 horas del día siempre hay (2) cazas que en menos de (3) minutos están en el aire) y tomamos rumbo hacía la zona marcada.

*NOTA: Puedo marcar verticales pero no coordenadas exactas por motivos de seguridad militar

Y cuando llego allí me encuentro con dos naves inmensas ocultas en una extraña niebla que siguen ruta Norte. Los sistemas de control, comunicación, control de armamento, eyección, radares de posicionamiento y todo, TODO FALLA, el avión que piloto, pasa a una velocidad de desaceleración que me hace sentir un miedo enorme a poder entrar en barrena (caída en picado), en breves segundos todo vuelve a la normalidad y las dos naves “inmensas” que tengo delante del morro del avión desaparecen junto con la niebla que las envolvía.

Mi otro compañero, es un oficial de otra graduación a la mía y recién salido de la Academia de San Javier (Murcia), la criatura, es su bautismo de fuego en cuanto a este tipo de encuentro y la verdad que a todos la primera vez nos marca, pero después te acostumbras y lo ves, como algo cotidiano.

Querido José Manuel, si esta gente quisiera hacernos algo, nada podríamos hacer contra ellos, nos machacarían antes de movernos.

LE PUEDO ASEGURAR QUE TODO LO QUE LE DIGO ES CIERTO, usted es libre de actuar como quiera y de creerlo o no, nuestro trabajo en este sentido es ver, ir y callar.

Reciba un cordial saludo y abrazo de un admirador de su labor y fiel oyente de sus programas de radio.





Un Piloto Militar

Consultados amigos en el EA (Ejército del Aire) me verifican la información y se contrasta lo que en ella se dice siendo rigurosamente cierto. Ahora nos encontramos que son muchos los expedientes desclasificados (80) y, sin embargo, aún hay más que se nos oculta, mucho más, este es sólo un ejemplo de esa ocultación en palabras de un piloto, y esos otros expedientes clasificados irán saliendo, en exclusiva, en El Correo de Andalucía, no pierdan la pista, le sorprenderá.