Facua vigila qué pasó en los conciertos de Manuel Carrasco

Pero cita además más presuntas irregularidades que se han podido cometer en estos conciertos, concretamente en el primero, que se celebró a pesar de la lluvia que caía sobre la ciudad, y que hizo que muchas de las cuestiones técnicas del evento no funcionasen.

La organización ha recalcado que en las entradas de estas espectadoras se indicaba claramente que la visibilidad iba a ser buena, lo que no corresponde con las fotos que han añadido a sus denuncias.

Denuncias elevadas

FACUA ha denunciado esas prácticas ante la autoridad de espectáculos públicos del Ayuntamiento de Sevilla. Y señala problemas mucho más graves, “porque afectaron a la seguridad del público”, porque el primer concierto se celebró bajo una tormenta “ante la que no quisieron cancelar el evento para no tener que celebrarlo otro día”, lo que “pudo dar lugar a una desgracia como consecuencia de los bloqueos de las puertas de emergencia”.

Pese a la lluvia, “muchos asistentes nos cuentan que no les dejaron entrar con su paraguas”. Así que salvo los que tuvieran uno muy pequeñito escondido en un bolso, buena parte del público acabó calado hasta los hueso”, e incluso “multitud de gente logró resguardarse en las gradas, aunque después de discutir con los trabajadores de seguridad, que les decían que no podían pasar. Como todos no cabían en grada, muchos se resguardaron junto a las salidas de emergencia, que quedaron taponadas”.

Varias entidades responsables

Con las gradas llenas de gente y las salidas de seguridad taponadas, “el personal de seguridad era incapaz de dar solución al caos”, y todo, añade, en un recinto de titularidad pública, propiedad del Gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, y “ahora toca que lleven a cabo medidas para que esto no vuelva a ocurrir, y para que los responsables sean sancionados como corresponde”, además de que “los espectadores que sufrieron todo esto, por supuesto, tienen derecho a reclamar indemnizaciones por lo ocurrido”.