Falsa alarma tras la búsqueda con perros de Álvaro Prieto en el entorno de Santa Justa

Efectivos de la Policía Nacional y de la UME (Unidad Militar de Emergencias) han estado efectuando labores de búsqueda de Álvaro Prieto, el joven del Córdoba CF desaparecido en Sevilla desde el pasado jueves 12 de octubre. Las zonas de batida se han localizado en el entorno de Santa Justa, en la Avenida 28 de Febrero en las vías, junto al Colegio Baltasar Alcázar.

Efectivos de la UME buscaban con perros y linternas en la zona, pero finalmente no se ha encontrado nada. Ya pasadas las 23.30 los efectivos comenzaron a retirarse. Desde SOS Desaparecidos han confirmado que no se ha encontrado nada en la zona de búsqueda y conminan a la población a no lanzar bulos sobre la búsqueda del joven, por el daño que ocasiona a la familia y amigos.

Ya este domingo a preguntas de los periodistas la Policía Nacional comunicó que la investigación “seguía su curso”, sin aportar más datos sobre los hechos.