Fisiocórpore cierra en Sevilla dejando cientos de afectados

La clínica Fisiocórpore ha cerrado en Sevilla a principios de año sin avisar previamente a sus clientes. Se trata de una clínica médico estética que ofrece servicios de depilación láser, tratamientos faciales y tratamientos corporales. El cierre ha ocurrido justo después de la navidad, donde la empresa ofertó múltiples ofertas y bonos que los clientes compraron y ahora no pueden efectuar. Por lo que, muchos afectados han sufrido una gran pérdida de dinero. Algunos de los afectados afirman haber pagado aproximadamente 1.000 euros, e incluso, muchos de ellos asistían a la clínica junto a otros familiares, por lo que la cantidad de dinero abonada en la empresa es mayor.

Los afectados afirman que tenían citas concertadas hasta día de hoy y que no han sido avisados del cierre de la empresa. De hecho, cuando han intentado ponerse en contacto con la clínica no han recibido respuesta.

El Correo de Andalucía se ha puesto en contacto con el fundador gerente de las clínicas Fisiocórpore, pero no ha respondido al periódico y no ha aportado ninguna información sobre el cierre del comercio sevillano. Además, las trabajadoras también han sido afectadas por el cierre y no han querido hacer declaraciones porque afirman que “están solucionando temas económicos con la empresa”.

El teléfono móvil de Fisiocórpore de Sevilla aparece desconectado y no responden al WhatsApp. Asimismo, la página web de la clínica aparece “en mantenimiento” sin indicar ninguna otra información, y en las redes sociales de la empresa no hay nada publicado desde el 16 de septiembre de 2019.

En los últimos meses antes del cierre, la empresa tenía comportamientos “extraños”, según algunos clientes. No respondían al teléfono y llegó a cerrar en una ocasión durante 15 días por tener “problemas con la luz del comercio”.

La clínica Fisiocórpore también se encuentra en Cáceres y Badajoz, donde hay una situación similar a la de Sevilla. En Cáceres la clínica permanece cerrada y los afectados están emprendiendo acciones legales. Sin embargo, en Badajoz afirman no tener conocimiento sobre el cierre de la clínica en Sevilla.

La empresa se encuentra en la zona de Nervión, pero antes estaba situada en Los Arcos. El centro comercial ha informado que el dueño también cerró la clínica de manera repentina en su centro, dejando a muchos clientes desinformados sobre la situación futura de la empresa estética.

Los afectados han creado grupos en las redes sociales para intentar ponerse en contacto con el mayor número de personas afectadas por esta clínica, con el objetivo de emprender acciones legales y medidas de forma conjunta.