Fogatas y persecuciones amenazan el Parque Guadaíra

El relato vecinal indica además que hay residentes que han llegado a presenciar hasta «amenazas con navajas e intentos de robos de teléfonos móviles entre pandillas enfrentadas» en el Parque Guadaíra y su entorno más próximo. La peor parte, añaden, se ha vivido en la jornada de este domingo: « Han arrancado los tutores de los árboles y como parece que tenían frío, han hecho una hoguera con ellos. Luego, ha ido llenándolo todo de cristales rotos... Si quieren beber, que beban. Pero si vienen con una bolsa de botellas, llévenselas ustedes con los restos y no se dediquen a esparcir y romper las botellas por el suelo».

La asociación Foro Heliópolis alerta además de que el Parque Guadaíra está «abandonado a su suerte». Y es que, según explican, solo la Policía Nacional ha atendido este fin de semana a sus requerimientos. «Hemos llegado a llamar 25 veces al día a la Policía Local y solo en una ocasión han descolgado el teléfono. Como se han desentendido, hemos ido a la Policía Nacional y nos respondieron que cuando terminarán de resolver un problema en las Tres Mil Viviendas, vendrían».

Igualmente los representantes de esta entidad vecinal han presentado formalmente una queja al 010 por «dejadez de funciones» de la Policía Local y del Ayuntamiento en cuanto a la seguridad y mantenimiento del Parque Guadaíra. «Este lunes hemos recibido solo la conformación de la queja. No ha sido la única. Hemos llegado a presentar escritos en el distrito y en la Alcaldía, pero no se han dignado ni a responder. Esto no es una cuestión de dos personas ni un capricho. Estamos hablando de varios barrios que están viendo alterada su tranquilidad debido a la botellona juvenil y al vandalismo», concluyen los residentes afectados, que señalan igualmente que este problema está afectando también a un centro educativo de la avenida de la Raza, que amanece «con basura y todo tipo de suciedad» en el interior de sus instalaciones escolares.