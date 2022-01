Gente triste, Semana Santa triste

Para mí que esto viene de lejos, desde mucho antes de la pandemia. Creo que estamos en una sociedad triste, sí, bien adornada, pero, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Somos monos tristes? No, eso es una metáfora, somos seres humanos y los seres humanos cada vez sabemos más que sabemos, mientras más viejos más pellejos y más sabiduría. El saber no ocupa lugar pero contiene tanta tristeza como alegría, lo que sucede es que la mayor parte de la gente no quiere saber, prefiere sentir y evadirse y cuando no tiene más remedio que saber entristece.

La triste realidad entristece y atrae

El hecho de conocer el virus y sus efectos alegra sobre todo a los científicos y a los filósofos, no a la gente en general, a la que le entristece la realidad cuando es desagradable, esto es, casi siempre. Los medios de comunicación rematan la faena para crear tristeza, inquietud, incertidumbre: las buenas noticias no son noticias sino las malas, pero eso no es un capricho de los medios, se debe al gusto de la gente, que sufre tanto como, a la vez, se siente atraída por un suceso, mientras más grave, mejor.

Es el morbo que, como he dicho otras veces, se define como la atracción exagerada por las desgracias ajenas, no por las propias, claro, es decir, la tragedia de los demás nos distrae pero al mismo tiempo nos llena de tristeza, un año y otro así, seducidos por los sucesos que son las noticias más leídas, acaba por entristecer al tiempo que nos evade de otras tristezas, las nuestras. El periódico El Caso (1952-1997) llegó a alcanzar más de 100.000 ejemplares de tirada. A finales del XIX, el crimen de Fuencarral, en Madrid, abrió las puertas a la llamada prensa de masas. Las agencias de información que nacieron en el siglo XIX vieron aumentar su demanda cuando comenzaron a emitir sucesos. Mucho antes, en la Historia, la gente iba a ver las ejecuciones en público con sus hijos en brazos. A la ejecución pública a garrote vil de la presunta culpable del crimen de Fuencarral -una criada que se supone que mató a su señora- acudieron unas veinte mil personas.

Ahora no ha tenido más remedio -la gente- que afrontar una pandemia, que saber cómo defenderse de ella, incluso los negacionistas encierran en su negacionismo su defensa, su forma de defenderse está siendo huir, evadirse, adoptar una seña de identidad frente a la masa para sentirse alguien, así se defienden cuando han debido afrontar algo que, como su nombre indica, pandemia, posee un carácter de totalidad, imposible librarse de un mal total que no está lejos, como suele ocurrirnos siempre, sino que nos merodea y no distingue entre clases sociales ni edades aunque el virus, que no quiere estar triste, sepa dónde refugiarse mejor.

Han sido muchos años de mirar para otro lado que no sea la vida más tronante, más real. Muchos años anestesiados por el mundo mediático y por multitud de autoengaños derivados de la sociedad de consumo, ¿qué sería de países enteros -como EEUU- sin consumo? ¿Qué haría la gente? Nos han encerrado unos meses, nos han obligado a unas normas y hemos entristecido, algunos han salido con eso de que nos privan de la libertad. ¡Ingenuos! La libertad empieza por el conocimiento de uno mismo y de su historia que es la historia de los humanos y de eso andamos bien cortitos. El humano es mucho menos libre de lo que cree, desde que nace hasta que muere, lo que ocurre es que se distrae y olvida eso, empezar a conseguir la libertad cuesta codos y mucha reflexión.

Cabalgata triste, ¿Semana Santa triste?

La cabalgata de Reyes tuvo luces pero en la multitud había tristeza. Creo que va a ocurrir algo parecido con la Semana Santa. La Semana Santa es un acontecimiento triste de por sí, muere el bueno, ese personal capillita que en Navidad ya está matando al recién nacido no me convence, en realidad lo utilizan para vivir ellos. Los costaleros tienen mucha razón, ¿cómo va uno a ensayar con una máscara FFP2? Por los clavos de Cristo, pero si cualquier persona joven aún y sana acaba asfixiada con ese bozal. Las orientaciones de la Junta para los ensayos con los pasos de Semana Santa son acertadas pero ilógicas, se contradicen, no hay más que examinarlas con detenimiento. Se nota que son dictadas para no detener el flujo de dinero y de ilusión que supone la Semana Santa.

Cualquiera sabe que en Semana Santa va a seguir la pandemia, este virus es misterioso, muta demasiado deprisa, supongo que Darwin se quedaría extrañado. Cualquiera sabe que, al igual que en Navidad, la gente se va a apiñar en Semana Santa, ¿también bajo los pasos en la carrera oficial van a llevar la FFP2 los costaleros? ¿Y los faldones echados? Hemos tenido infartos y muertes entre los costaleros, el corazón es un misterio, hasta al más aparentemente sano y fuerte puede fallarle, miren Antonio Puerta, miren Pedro Berruezo, el primer jugador profesional español que murió en el terreno de juego. Deportistas de alto rango, del Sevilla FC, chequeados, examinados y requeteexaminados. Las veces que mi trabajo me ha llevado a Pontevedra me he acordado de Berruezo al pasar por el estadio del equipo de aquella ciudad, allí se desplomó en 1973. Es difícil saber lo que lleva uno en su ADN o en su sistema arterial.

Me acuerdo cuando iba a ver pasos y aparecía ante mis ojos la desagradable vista de unos faldones de terciopelo y artísticos levantados de mala manera por los costaleros para que les entrara el aire. Eso se acabó, por fortuna. Cuando en los años 70 del pasado siglo - 1973 para ser exactos -, los hermanos de Los Estudiantes comenzaron a cargar con el paso -que emocionante fue ver aquello- empezó el fin del “maltrato” a esas obras de arte. ¿Va a volver? ¿Mascarillas y faldones arremangados para personas que cargan entre 30 y más de 50 kilos por hombre según sean los pasos livianos, medianos o pesados, cada vez que acometen una chicotá? Eso sería muy triste. Sí, negocio para bares y otros establecimientos pero Semana Santa triste, incluso desoladora.

Y, además, ¿no voy a poder estrujarme contra la pared para que no me “atropelle” un paso en la calle Placentines porque como es estrecha allí vive el virus a sus anchas? Sí, será una semana triste, por aquí decimos que no tiene por qué ser triste puesto que sabemos el final de la historia: muere el protagonista pero a los tres días resucita. Ya pueden suponer que hablo de otra tristeza, es doble: la de la pandemia y la derivada de un mundo vacío que no llena ni las almas ni los cuerpos, un mundo con mucha forma y poco fondo. Y ya de eso no tiene la culpa el covid, eso es producto de nuestra huida de nosotros mismos, de la tendencia a evadirnos con todos los cacharros y los espectáculos que nos ofrece un tipo de vida que lo ha convertido todo en negocio y naderías, como ha demostrado en profesor Vicente Romano , catedrático de comunicación audiovisual, ya fallecido, que investigó sobre la conversión del tiempo libre en mercancía, empezando por su libro La formación de la mentalidad sumisa .

Esa conversión de nuestro tiempo libre en negocio se ha llevado a cabo con nuestro visto bueno, no lo olvidemos. No somos del todo manipulables, somos también cómplices de esa manipulación, esto es lo que no tiene en cuenta ese pensamiento superficial al que llaman de izquierdas. No lo tiene en cuenta porque necesita ignorar tal detalle clave para poder vivir. Nuestra huida de la tristeza ha creado millones de puestos de trabajo en el mundo, he ahí su lado positivo. El negativo es que no ha logrado terminar con la tristeza.