Desvelado uno de los secretos mejor guardados de los Europe Music Awards. La banda estadounidense Green Day actuará en la Plaza de España.

En el escenario denominado MTV World Stage Seville y para cerrar la MTV Music Week, la banda californiana actuará el sábado 2 de noviembre en un emplazamiento privilegiado y traerá sus dos nuevos sencillos estrenados el 9 de octubre y otras canciones míticas como American Idiot, Wake Me up When Septembers End o su himno Boulevard of Broken Dreams.

«Green Day es, sin duda, una de las bandas de rock más exitosas del mundo. Y tres décadas después, su música continúa siendo fresca y muy relevante», ha dicho Bruce Gillmer, global head of music and talent, Viacom and co-brand head, MTV International.

Tras haber recibido el honor de ser el premio ‘Global Icon’ de los MTV EMAs en 2016, Green Day ha lanzado recientemente su nuevo single 'Father Of All...', que es también el tema principal para su próximo álbum de estudio con el mismo nombre, que verá la luz el 7 de febrero de 2020 en Reprise/Warner Records.

En verano de 2020, la banda se embarcará en una gira mundial junto a Fall Out Boy y Weezer. Su HELLA MEGA Tour, presentado por Harley-Davidson, arrancará el 13 de junio en París y pasará por ciudades por toda Europa, Reino Unido y América del Norte. Además, estos iconos del rock actuarán en solitario por Europa y Asia para potenciar el lanzamiento de su próximo álbum.