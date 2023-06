Hablando claro, una sección sin cortapisas donde se entiende todo

Ezequiel García dirige y presenta en este diario el espacio Hablando claro , un acierto total si sigue la senda emprendida y la enriquece con una mayor pluralidad de enfoques eligiendo muy bien a las personas a las que entreviste porque hablar claro, por desgracia, es algo que en España no se estila debido al miedo, sobre todo. Me refiero a hablar claro en público, no en los bares o en familia. Hablar claro y no llegar a las manos ni a la guerra civil es casi un sueño en España. Suelo experimentar cierta decepción cuando observo que la conocida como espiral del silencio está tan extendida en las democracias. No expreso realmente lo que pienso por el qué dirán, por el temor a ser señalado, por el terror a que me hagan el cerco social y me quede sin amigos, sin salario incluso. Miren, los amigos que dejan de serlo por esa causa ni eran amigos ni eran nada y mejor solo que mal acompañado y si te hacen el cerco social o te marginan o expulsan de un trabajo por hablar claro es que no está usted en una democracia sino en una dictadura que, aunque se vista de seda, dictadura se queda.

Prefiero a quien viene de frente antes que a esta costumbre de ahora de los aparentes buenos modales, esos que se pierden en el momento en que los nuevos Franquitos –muerto Franco quedaron los Franquitos- creen que el otro se está expresando fuera de sus estrechos y dogmáticos cánones. Nunca me fío de una persona aparentemente muy educada y sonriente y menos de los que en la universidad me están diciendo continuamente “catedrático” o me enseñan en demasía sonrisas casi al estilo de la secta niños de Dios.

Si al hablar claro alguien se siente ofendido o insultado, tiene la posibilidad de advertírselo a su interlocutor y, en último extremo, de acudir a los tribunales a los que se les supone democráticos y no progresistas o conservadores, eso que lo dejen sus señorías para su mente emocional, no para la profesional. Ahora bien, tener que estar a menudo sopesando si lo que uno dice con tranquilidad y argumentos lo debe decir o no es una forma de autorreprimirse o de inhibirse y criar bilis que por algún sitio tendrá que salir, desde una bronca de tráfico hasta agredir a alguien inocente que estaba al margen de todo.

Me agrada que un actor como Sylvester Stallone no se haya cortado la lengua y a sus 76 años –edad en la que podía vivir tranquilo y ganando un dinero adicional- haya denunciado las determinaciones que los abusos de la ideología woke y la llamada inclusión están provocando en la libertad de contar una historia incluso de ficción como las que él protagoniza: “ El contenido políticamente correcto y LGBTQ es una basura que no tiene nada que ver con el género de acción y que solo busca complacer a una minoría ruidosa y ofender a la mayoría silenciosa”, dijo el actor, según recoge la publicación cinemascomics.com. Y añade: “ No voy a permitir que un montón de madres con mentalidad hippie y sus maridos débiles y sumisos me digan qué puedo o no puedo hacer en mi set con mi equipo ... Que se vayan con su ‘despertar’ ( wokeness ). No lo necesitamos”.

En la sección Hablando claro he podido ver y escuchar la mesura de Esteban González Pons, la rigurosidad de la estudiosa social María Martín Revuelta , la contundencia de Pablo Gañán , la valentía y solidez de Pilar González y Rosa Díez o el saber acumulado de Manuel García-Margallo . En tiempos en los que uno escucha a algún diputado mediocre y pardillo (uno o una) afirmar que se ha acabado la época de quienes protagonizaron la transición y que ahora les toca a “ellos”, es estimulante comprobar que aún se respeta esa tradición ancestral que han atesorado todas las grandes civilizaciones –fenicios, griegos, romanos...- quienes comprendieron que el conocimiento tanto intelectual como consuetudinario posee su esencia en la transmisión de unos seres humanos a otros, en la combinación de la experiencia y la juventud.

La última personalidad que he observado en Hablando claro es la de Federico Jiménez Losantos . Desde luego se puede estar de acuerdo o no con él o participar de algunos de sus análisis y de otros no, pero en España si hay un ejemplo diáfano de hablar claro es el de este periodista curtido y culto. Se agradece la presencia de periodistas cultos, esta profesión está repleta de quienes hablan de oídas, cometen faltas de ortografía y faltas de concordancia a gogó. Jiménez Losantos argumenta bien porque posee un fondo intelectual comprometido con sus ideas que son claras y sin complejos. No se puede decir que le haya ido mal aunque hasta la Iglesia lo haya despedido de la COPE, pero se ha abierto paso porque hay mucho personal al que le gusta que quienes se exponen ante la opinión pública no se anden con rodeos y, como afirmaba Juan de Mairena, cuando hay que decir “lo que pasa por la calle” no se salga con aquello tan cursi y recargado de “los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa”.

Tiene claro Jiménez Losantos que ha sido el PSOE quien se ha cargado la enseñanza pública desde tiempos felipistas. Lo que se ha hecho ahora es darle la puntilla consolidando la cultura de cuidado con el niño que se nos puede traumatizar como se esfuerce demasiado. No le duele en prendas al periodista turolense sostener que la enseñanza pública en tiempos de Franco era de mayor calidad, que él era hijo de familia humilde, que logró beca con esfuerzo y que con esfuerzo la conservó. No le importa alabar el PIB en tiempos de Franco ni mantenerse en su opinión de que el PP y Vox deben estar juntos sin prejuicios a la vista del maquiavelismo de Sánchez a quien –tal vez “pasándose” de rosca- tacha de psicótico como, por su parte, hace también Rosa Díez.

Jiménez Losantos apoya sus análisis con datos y demuestra que sigue escrupulosamente la actualidad, tiene buenas fuentes orales y estudia el pasado para aprender e interpretar el presente. No lo conozco personalmente, pero estoy harto de decirle a mis alumnos que un periodista debe ser así, sin insultos ni descalificaciones, pero así. Esta profesión no consiste en perseguir famosillos de medio pelo que no han hecho nada o casi nada de valor sino que es una actividad intelectual, como aseguró allá en los años 90 la catedrática de periodismo de la Universidad Carlos III, Pilar Diezhandino. Si hay que perseguir a Paquirrín se persigue porque de algo hay que comer, sin embargo, eso no es periodismo, es la degradación de una profesión imprescindible.

Es un acierto la sección Hablando claro que, por otra parte, supone una demostración más de cómo los medios de comunicación digitales se contienen unos a otros. El Correo es un diario, una televisión y una radio, podría tener una televisión local si Susana Díaz no se la hubiera negado con malas artes. Mientras llega o no de nuevo El Correo TV –que transmitía como nadie la Semana Santa sevillana- ahí tienen ustedes La Recogía impulsada por Juanmi Vega y este Hablando claro, en el que me he centrado hoy, que conduce Ezequiel García. Aunque siempre hay que perseguir superarse, caminamos bien hacia 2024, año del 125 aniversario desde que en 1899 el Cardenal Spínola fundara este diario.