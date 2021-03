Habrá actividades entre el Salvador y el río, pero no será una Feria 'B'

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha apostado por el desarrollo de un eje con distintas actividades entre la plaza del Salvador y el río Guadalquivir como sustitutivo de una Feria de Abril que no se podrá celebrar, de nuevo, por la pandemia originada por el coronavirus pero con el objetivo de procurar movimiento económico en los sectores más afectados.

Sin embargo, a preguntas de los periodistas, tras visitar las antiguas naves de Renfe, Espadas ha dejado claro que "ni es una versión 'B' de la feria, ni va a tener casetas, ni nada que se le parezca porque, sencillamente, no se dan las condiciones". "No podemos generar espacios de concentración de personas, pero es evidente que se puede hacer lo mismo que para las exposiciones o actividades en recintos abiertos, se puede hacer corredores para el sector de la moda flamenca o algunos de los profesionales que en estos momentos no están pudiendo trabajar para que puedan generar ingresos y lanzar un mensaje de confianza en el presente y futuro más inmediato", afirma.

Esa actividad que se desarrollará "desde el corazón del casco antiguo" no sería "concentrada, sino desagregada y permitirá de alguna manera el paseo o una opción para que la gente pueda salir o tomar algo dentro de las restricciones que marque la autoridad sanitaria y de los números de contagios que encontremos en cada más en cada momento". "Así que con prudencia, pero también con el interés de poder hacer algo si la cifra de contagios, como vamos viendo, se consolida por debajo de los riesgos de los cien o de los 50 casos por cada 100.000 habitantes, lo que permite un cierto nivel de actividad", subraya.

En este sentido, explica que el Ayuntamiento está recibiendo aún propuestas por parte de los distintos sectores y, "cuando culminemos qué tipo de actividades permiten las autoridades sanitarias, presentaríamos el proyecto en su totalidad", un proyecto que habrá de ser visado por la Junta de Andalucía, como autoridad ante la pandemia.

Además, subraya que se primarán las medidas de seguridad y sanitarias, dando "algunas opciones de estímulo a la economía local, fundamentalmente a la hostelería y a los sectores que estaban implicado por la Feria de Abril, que no se va a poder celebrar, como la moda flamenca o de las atracciones, para que en distintos puntos de la ciudad puedan desarrollar su actividad".