«Hay mucha gente oxidada tras el confinamiento»

Siete de la mañana. La persiana del gimnasio Be In Shape Gerena se levanta. Su gerente es José Manuel Íñigo, un empresario que ha notado algo que es ciertamente preocupante una vez que la desescalada ha permitido que la vida vuelva poco a poco a las calles: nos hemos oxidado en el confinamiento.

Cuando atienda a este medio en su gimnasio, hay unas cinco personas usando sus aparatos, ya sea para musculación o para cardio. Poco a poco, una vez que se ha permitido volver a la actividad normal, la gente ha comenzado a ir a los gimnasios, pero aún, incluso por seguridad, se hace poco a poco.

“Es necesarios hacer ejercicio siempre, pero más aún cuando venimos de un confinamiento como el que hemos sufrido, sobre todo por el fortalecimiento el sistema inmunológico. Un sistema fuerte conlleva no contraer enfermedades, entrar en una fase del cuerpo no oxidativa, la alcalina, que es en la que encuentra más sano, propenso a no contraer enfermedades, y de otra forma entra más fácilmente la enfermedad”.