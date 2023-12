¿Hay que temer a la Inteligencia Artificial?

Hay dos factores básicos que explican la inteligencia artificial. Uno, el ser humano posee una pulsión innata que lo lleva a explorar, a ir más allá de sí mismo para sobrevivir no sólo con el instinto sino con la transformación a fondo de su medio. Dos, el sistema más adecuado al humano mediante el cual éste se manifiesta en la Historia -sobre todo en la más reciente- es el mercado y el mercado posee una máxima: producir mucho al menor precio posible para obtener la mayor rentabilidad. Producir de todo, desde una herramienta casera hasta objetos para ir al espacio o realizar intervenciones quirúrgicas pasando por vehículos de automoción.

La IA es la llegada de una nueva fase de la evolución del mercado que se aplica también a la ancestral pugna de los seres humanos entre ellos mismos. El fondo de la cuestión es lo que acabo de apuntar, suelo leer enfoques muy superficiales, en el ámbito académico las redes de jóvenes profesores de periodismo del mundo latinoamericano le dan vueltas a un asunto adoptado del mundo anglosajón que aplican a la labor periodística. Y repiten ideas que se vienen barajando desde hace lustros. Pues claro que la IA está “haciendo periodismo” y más que va a hacer igual que lleva decenios desarrollando otras tareas en el campo de la industria automovilística o cervecera.

El desarrollo de la cara más fiel a la naturaleza de la especie humana que es el mercado ha conllevado un problema sustancial: la ciencia derivada de la pulsión exploradora o explorativa que busca la supervivencia permite vivir mucho más al tiempo que la IA y otros factores de mercado provocan que el sujeto, cada vez a edades más tempranas, le sea más innecesario al sistema productivo.

¿Cuál es el resultado de todo esto? El miedo del humano ante numerosas manifestaciones de la IA -en esta ocasión- y, a un tiempo, el deseo de ocuparse de ella, de afrontarla, lo que sucede es que esto último está más al alcance de la población joven. Es lógico -en la lógica del mercado, de la sociedad tecnológica- que se prefiera al joven y que el resto deba acomodarse como pueda -con ayudas y sin ayudas- a la situación. Incluso los jóvenes lo tienen crudo aunque la flexibilidad e inexperiencia cronológica de su cerebro se adapte mejor a la IA. El futuro está hecho para ilustrados tecnológicos, para profesiones de alta capacidad digital, quien no se suba ahí tendrá que irse al sector servicios tradicional. La paradoja es que la IA puede que también permita prescindir de una buena parte de ambos colectivos. Lo que es seguro es que la cuerda se parte por la parte más débil y la débil es la hostelería y derivados.

En cuanto a la progresiva implantación de la IA que va expulsando a sus cultivadores, recuerdo que cuando ya hace años me explicaban en las sucursales bancarias cómo utilizar un simple cajero inteligente -y luego la banca online- imaginaba al empleado que me estaba formando como a esos desafortunados del Oeste americano al que un pistolero sin compasión le entregaba una pala para que, a punta de pistola, cavara su propia fosa. Cuando terminaba, el pistolero apretaba el gatillo y el enseñante mordía el polvo. Así ha sucedido, la banca ha cerrado cientos de sucursales y hay lugares en los que ha desaparecido la única que había hasta el punto de que el bizum hoy día es tan habitual que ni a la propia banca empieza a interesarle. El cazador cazado que pronto se enfrentará también a su propia IA y la vencerá.

Más del 30 por ciento de la población activa de diversos países le sobra a la IA. Si no se han ido ya a sus casas es por temor a las repercusiones que unas medidas tan revolucionarias pueden provocar. La suerte está echada y hay que preparase para ello. ¿Cómo? Apuntándose a la mente digital, pensando en digital. Por ejemplo, en Periodismo, que es lo que más conozco, ¿podemos decir algo del paisaje que la IA nos ofrece y no de ahora sino de hace ya unos añitos? Claro que sí.

Primero el contexto, sobre lo ya dicho antes. Más del 15 por ciento de los trabajos que existen en la actualidad tienen los días contados. Los expertos de la OCDE vaticinan que en los próximos 15 años la automatización de procesos hará desaparecer muchos de los empleos que ahora conocemos. En estos momentos al menos el 55% de los trabajadores tendrán que mejorar sus habilidades en materias como el pensamiento analítico, la innovación, el aprendizaje activo, el diseño tecnológico o la programación, si desean seguir en el mercado.

Segundo. Desde al menos 2019 existen en el Periodismo las llamadas startup (empresas emergentes que ya han emergido bastante). En 2019 una de ellas, Narrativa, suscribíó un acuerdo con la agencia Efe para lanzar una ambiciosa oferta de contenidos automáticos basada en datos y producidos con IA y machine learning. Entonces, otras agencias de noticias internacionales como Reuters o Bloomberg ya producían más de un 30 por ciento de sus contenidos con herramientas de generación automática.

También en 2019 se mantenía el mismo debate que hoy. ¿Puede una máquina crear periodismo? Los entendidos afirmaban extremos como: “Los medios de comunicación no se plantean que una máquina haga el trabajo de un periodista”. Géneros periodísticos como la opinión “siempre serán de humanos y para humanos; una máquina no puede ni debe hacer opinión”. Las herramientas de IA sirven más bien para que los periodistas se descarguen de las tareas más automáticas y “empiecen a cubrir historias que no cubrían, además de emplear la información que les facilita la IA para construir sobre ella nuevas noticias e historias”.

Más “profecías” que ya están aquí: la automatización en la elaboración de noticias hará que las máquinas asuman parte de las funciones que desempeña un periodista, pero nunca podrán sustituir su faceta empática y humana. “El periodista que sea capaz de analizar mucha información no tendrá mucho recorrido, pero el que sea capaz de añadir la pasión que una máquina no puede plasmar tendrá éxito. A eso nos va a llevar la tecnología: las capacidades más humanas serán las que hagan que la gente tenga éxito durante los próximos 30 años”.

Ideas adicionales para el consuelo porque el que no se consuela es porque no quiere: “El periodista debe entender cómo funciona la IA, el blockchain y el mundo de la monetización. Se trata de temas técnicos que se pueden aprender. Pero la clave para tener éxito en el futuro no estará en la tecnología, sino en ser más humanos, en fomentar la capacidad de empatía y comunicación. Y eso una máquina nunca lo podrá hacer”, afirman algunos expertos. Y añaden: la labor fiscalizadora del periodista no sólo no quedará anulada por la tecnología, sino que se verá facilitada. “En casos como los Papeles de Panamá se libera una ingente cantidad de información, tanta que resulta inmanejable. Hace falta la unión de muchos medios para el éxito de estas investigaciones, pero cada vez más, sin tecnología ni algoritmos va a ser imposible saber si en esa masa de información aparecen cosas extrañas, relaciones sospechosas o indicios de algo que sea noticia”.

De hecho, hay algoritmos que analizan terabytes de datos en apenas un día o dos. “Gracias a esto se puede extraer mucha información que el periodista o investigador podrá utilizar después, dando sentido a esos datos”. Todo esto se verá incrementado conforme se extienda la cultura Open Data en las instituciones, y el volumen de información pública disponible sea mucho mayor. “Gracias a las máquinas detectaremos patrones, anomalías, y seremos más capaces de controlar el funcionamiento del sector público”. Del sector privado los llamados CEOs aportan menos interés. Los Papeles de Panamá fueron, en buena medida, una utilización USA del periodismo desde poderes muy concretos para desprestigiar a sus enemigos a los que ahora combaten con fuego tradicional -a través de guerras delegadas- y con fuego digital.

Es decir, la IA es, en gran medida, un avance extraordinario para el “Bien” y una forma de destrucción. Parece que el humano, no siendo incapaz de utilizar su Inteligencia Natural (IN), que está sin terminar, delega ahora en la Artificial. Pero, ¿cómo será posible que no salga de tal palo tal astilla?