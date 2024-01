Hombres vestidos de flamenca sorprenden en SIMOF

Modelos masculinos vestidos con trajes de flamenca han protagonizado, por primera vez en la Semana Internacional de la Moda Flamenca de Sevilla (SIMOF), un original desfile correspondiente a «Bastardas», una novedosa colección unisex de la diseñadora novel Lydia Jurado.

Un total de ocho modelos masculinos ha recorrido la pasarela del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, que acoge el evento, ataviados con los tradicionales trajes de flamenca, que se caracterizaban por grandes volúmenes y detalles contemporáneos.

Esta llamativa colección se ha alzado con el Premio a la Colección Revelación, del Certamen de Jóvenes Diseñadores celebrado hoy, que ha valorado la originalidad y la calidad de la colección.

La diseñadora Lydia Jurado ha explicado a EFE que «Bastardas» es la voz de todos los niños que quisieron alguna vez vestirse de flamenca pero no pudieron y también de las niñas que no querían vestirse de flamenca, querían vestirse de pantalón y chaquetilla pero no les dejaron.

«Nunca un modelo se había lucido en SIMOF, nunca había hecho una pasarela de moda flamenca, pero si rompemos, rompemos con todo», ha subrayado.

Jurado ha escogido modelos masculinos en lugar de femeninos para reforzar un concepto rompedor y vanguardista, aunque defiende que la colección tiene un elemento unisex y puede vestirla «quien quiera y quien lo sienta».

«No hablaría de un nuevo mercado de moda flamenca para hombres. Los hombres pueden ponerse lo que ellos quieran, incluso yo podría vestir también estos trajes», ha señalado.

Uno de los elementos más distintivos de la colección han sido los colores escogidos para su confección a través de tres fases, el negro, relacionado con la época de sufrimiento; el rojo, que representa el empoderamiento y el rosa, el color prohibido que realza la libertad y el empoderamiento masculino.

A este respecto, el diseñador José Víctor Rodríguez - de Victorio y Lucchino-, que ha formado parte del jurado del Certamen de Jóvenes Diseñadores, ha afirmado que el mercado potencial está en los trajes de gitana para hombres y que no le gustaría morirse «sin vestir un traje de flamenca».