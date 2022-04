Impresionante avistamiento OVNI en Sevilla y el Aljarafe

La pasada noche ha sido particularmente intensa en materia de observación OVNI en los cielos de Sevilla y, particularmente, en el Aljarafe y la capital hispalense.

Así la primera observación se produjo a las 23:08 h. cuando un buen amigo, Juan Antonio, me escribía desde la zona de Gelves y me indicaba: «Estoy ahora mismo llegando a casa y he visto una cosa muy rara en el cielo. Era una luz potente, del tamaño de una canica o un poco menor. Iba en dirección a Huelva, al oeste, y tenía como dos pequeñas luces de tono casi rojizo a su lado, no es un avión, sabes que por profesión conozco bien todo eso, además la velocidad era constante aunque daba pequeños saltitos, ha durado unos segundo hasta que, simplemente, se ha apagado, a ver que puede ser porque ha sido muy raro. Conmigo venía mi hermano que también ha sido testigo de ese objeto y que te lo podrá ratificar. Me he quedado con la hora por que le hemos tratado de hacer una foto pero con las farolas se quedaba que no se vía nada» decía nuestro primer testigo.

Paralelamente, a la misma hora, en Umbrete, Sergio E. me comunicaba vía mensaje en Facebook (Messenger): «Perdone que le moleste, vivo en Umbrete y he visto una cosa tela de rara, era una bola con dos bolitas más chicas a los lados, la primera de color amarillo o así, y las otras, las chicas, rojitas. Iba a una velocidad constante hasta que ha hecho un extraño, como un zig-zag y ha retomando la trayectoria que traía y, pocos segundos después se ha esfumado. Estaba sacando al perro y otras dos personas han visto lo mismo, ha sido espectacular».