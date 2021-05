Jimy, el quiosquero que «no sabía que le quisieran tanto»

Según Reina, el objetivo inicial era "intentar conseguir mil o dos mil euros", pero, como él define, la "locura" ha sido tal que "hay casi setecientas personas que han aportado dinero", con un montante actual que va por encima de los 9.500 euros.

Jimy, que agradece "mucho" la iniciativa, se emociona al hablar y reseña que les está ayudando "desde todos".

"No sabía que la gente me quería tanto. Nunca esperé esto", resalta al mismo tiempo que deja un mensaje para los vándalos que han tratado de sabotearle su quiosco: "A la gente que quería hacerme daño, mira cómo le ha salido", y añade tajante que "esto no es un tema de racismo".

"Para mí el racismo no existe en España. Ni yo ni mis hijos hemos sentido nunca racismo. Es el mejor país del mundo. Yo he estado por toda Europa, por Estados Unidos... conozco el mundo entero, y como España y Andalucía no hay nada. Sevilla es la mejor ciudad del mundo. Han quemado contenedores en la calle San Jacinto, en República de Argentina, en otros lados... No es por racismo", señala.

Jimy se vuelve a emocionar cuando habla del futuro: "Empezaré a montar otra vez el puesto con la ayuda que he recibido. Es mi vida. Llevo unos treinta años aquí. Conozco a gente que iba al colegio con su madre y ahora trabaja".

Por otro lado, el dueño del puesto violentado se siente abrumado por la cantidad de personalidades que le han transmitido su apoyo, desde el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, hasta el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Para acabar, deja una reflexión sobre lo que para él es el feliz desenlace de lo que parecía originalmente un drama: "Yo soy musulmán. Creo en Alá. Y cuando vi esto pensé que eso era mi destino y ya está, no pasa nada. Siempre soy optimista y sé que la vida sigue".